Pérez : Cadillac F1 a besoin de trouver une seconde au tour

Malgré des progrès visibles, Sergio Pérez ne se fait aucune illusion sur la marge qui sépare encore Cadillac F1 du reste du peloton. Après le Grand Prix du Japon, le Mexicain estime que son équipe doit encore trouver près d’une seconde au tour pour espérer se mêler à la lutte dans le milieu de grille, avec un espoir désormais tourné vers un important package d’évolutions attendu à Miami.

À Suzuka, Cadillac a toutefois affiché des signes encourageants. En qualifications, Pérez et son équipier Valtteri Bottas ont devancé les deux pilotes Aston Martin F1, Fernando Alonso et Lance Stroll, confirmant une progression continue depuis Melbourne.

En course, la réalité a toutefois été plus complexe. Pérez a terminé 17e, tout juste dans le tour du leader grâce à une intervention de la voiture de sécurité qui a resserré le peloton. À l’arrivée, il accuse environ 27 secondes de retard sur le duo formé par Carlos Sainz et Franco Colapinto, après avoir concédé près d’une seconde au tour entre la relance et le drapeau à damier.

Un écart également visible dans les chronos, avec une différence d’environ 1,1 seconde entre le meilleur tour en course de Pérez et ceux de ses rivaux directs.

Le Mexicain a lui-même dressé ce constat.

"C’était assez intéressant. Quand je suivais, je me battais à ce moment-là avec les Williams et les Alpine, et je pouvais voir qu’ils n’étaient pas si loin. Mais ils parviennent à trouver du rythme, encore et encore, de manière constante."

"Je pense que c’est évident que nous avons besoin d’une seconde maintenant, et j’espère vraiment que nous apporterons une grosse évolution à Miami. Je pense que ce sera le plus grand test pour l’équipe."

Malgré ce déficit, Pérez souligne la progression régulière de Cadillac depuis le début de saison.

"Je pense que nous avons progressé à chaque Grand Prix. C’est la première course où, globalement, tout s’est déroulé de manière assez fluide, à part des problèmes de déploiement que j’ai eus en qualifications."

"J’espère vraiment que nous pourrons faire ce pas pour être dans le match avec le milieu de grille."

Sur le plan technique, le diagnostic est déjà bien établi. Le principal manque concerne l’appui aérodynamique sur la monoplace, la MAC-26.

"Je pense qu’il y a plusieurs domaines, mais actuellement le principal, c’est la charge aérodynamique. C’est là que nous manquons le plus. L’équilibre n’est pas trop mauvais, mais nous manquons d’appui."

Le pilote pointe également des différences dans la gestion de l’énergie avec les autres équipes.

"Oui, clairement. Je vois des signes encourageants. Il y a aussi du travail à faire sur le déploiement. J’ai pu voir que certaines équipes utilisaient leur énergie différemment de nous. C’est quelque chose sur lequel travailler."

"Mais la chose principale, c’est que nous avons besoin d’appui. Et évidemment, nous apportons des évolutions à Miami, et ce sera le plus grand test pour nous."