Pneus, batteries et températures : les premiers secrets de la F1 de 2026 révélés

Le shakedown de Barcelone a officiellement lancé une nouvelle ère pour la Formule 1. Avant même les essais de pré-saison de Bahreïn, les équipes et les pilotes ont bénéficié d’une semaine de roulage privé en Catalogne, un exercice jugé particulièrement utile par Pirelli pour évaluer les premiers comportements des monoplaces 2026.

Pour Mario Isola, directeur de Pirelli Motorsport, ces journées ont avant tout permis de se concentrer sur des aspects fondamentaux mais aussi de découvrir comment les nouveaux moteurs, hybridés à 50% thermique/électrique en termes de puissance délivrée, vont avoir un impact sur les pneus.

"Le shakedown de Barcelone a marqué le début d’une nouvelle ère pour la Formule 1," explique-t-il.

"Une semaine d’essais privés avant les sessions officielles de pré-saison à Bahreïn s’est révélée utile pour les équipes et les pilotes, principalement pour évaluer la fiabilité des groupes propulseurs et se familiariser avec la gestion de l’énergie de la batterie, qui jouera un rôle clé cette saison."

Dans l’ensemble toutes les monoplaces ont enchaîné les tours, parfois au-delà des attentes initiales, tout en affichant une fiabilité moteur rassurante.

"Oui, globalement, ce furent des journées très positives," poursuit Isola.

"Les voitures ont parcouru beaucoup de tours, probablement plus que ce que l’on pouvait imaginer, avec une bonne fiabilité des moteurs."

Pirelli avait mis à disposition les trois composés slicks les plus durs de sa gamme. Ces gommes ont répondu aux attentes, malgré des conditions climatiques peu clémentes.

"Les trois composés slicks les plus durs que nous avons fournis aux équipes ont fonctionné comme prévu, offrant des performances convaincantes, malgré les basses températures. Seul le composé le plus tendre, le C3, a présenté un léger grainage sur l’avant gauche, un phénomène bien connu à Barcelone. Dans ce cas précis, il était principalement lié aux conditions froides."

Au-delà des pneus, Pirelli observe déjà des évolutions notables dans la manière dont les pilotes abordent leurs tours de préparation, en raison de la place centrale occupée par la gestion énergétique.

"En fait, lorsqu’on pense aux week-ends de course disputés par températures basses, ou sur des circuits moins exigeants, il sera intéressant de voir comment la nécessité de préserver le niveau de charge de la batterie influencera l’approche des pilotes lors du tour de sortie," analyse Isola.

Un point crucial, car ce tour est déterminant pour mettre les pneus dans leur fenêtre de fonctionnement optimale.

"Il est vital d’amener les pneus à température, mais nous avons déjà constaté une approche plus conservatrice, privilégiant l’ERS. Cela pourrait modifier la manière dont les pilotes préparent leur tour lancé en qualifications."

Si Barcelone a fourni une première base de données précieuse, Pirelli attend désormais beaucoup plus des essais de Bahreïn.

"Les données de Bahreïn seront certainement plus pertinentes," estime Isola.

"Les voitures y seront plus représentatives de ce que nous verrons à Melbourne, et les températures seront proches de celles rencontrées en course. En réalité, par rapport aux simulations, nous observons encore des divergences en termes de performances et de charges."