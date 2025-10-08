Le manager de Leclerc prédit un marché des pilotes ’très chaud’ pour 2027

Nicolas Todt, le manager de Charles Leclerc, estime que le marché des pilotes de Formule 1 sera "très chaud" en 2027. Ces commentaires interviennent alors que les spéculations vont bon train sur l’avenir à long terme d’Oscar Piastri et la prochaine décision de Ferrari.

Leclerc est resté publiquement loyal, bien qu’évidemment frustré, face aux dernières difficultés de Ferrari, mais Todt a laissé entendre que tous les meilleurs pilotes, y compris son client, réévalueront leurs options une fois que les nouvelles réglementations entreront en vigueur.

"Ce sera très chaud ! Beaucoup de pilotes attendent de voir comment chaque équipe aura travaillé et quelle sera la qualité de leur voiture pour dire ’je veux rester dans mon équipe’ ou ’je veux aller dans une autre équipe parce qu’elle fait un meilleur travail’," a déclaré Todt au Straits Times (en photo ci-dessous avec Fred Vasseur).

Il a déclaré que "Charles est l’un des meilleurs talents de sa génération, avec Max Verstappen et quelques autres", mais a admis que Ferrari doit encore fournir une voiture capable de remporter le titre.

"Aujourd’hui, nous avons une bonne voiture, mais elle n’est pas suffisante pour remporter le titre," a-t-il déclaré, mettant lui aussi la pression sur la Scuderia.

"Nous espérons que l’année prochaine, Ferrari aura une très bonne voiture avec les nouvelles réglementations."

Ces commentaires ajoutent une nouvelle intrigue alors que des rumeurs circulent selon lesquelles Oscar Piastri, pilote McLaren, frustré après son léger accrochage à Singapour avec son coéquipier Lando Norris, pourrait finalement rejoindre Ferrari.

Le manager de Piastri, l’ancien pilote de F1 Mark Webber, a récemment révélé que Ferrari restait "un objectif" pour l’Australien.

"Mais pour l’instant, il doit rester chez McLaren. Il doit terminer son apprentissage, et même si Ferrari reste son objectif final, il doit d’abord atteindre le résultat escompté."

"En attendant, il ferait bien d’améliorer son italien," a-t-il ajouté sur le ton de la plaisanterie.