De la F1 au GT3 : Stroll change d’univers avec l’aide de Verstappen

Profitant d’une pause inattendue dans le calendrier de la Formule 1, Lance Stroll a décidé de relever un nouveau défi après avoir échangé brièvement avec Max Verstappen.

Le pilote Aston Martin disputera ce week-end l’ouverture de la saison du GT World Challenge Europe au Circuit Paul Ricard, engagé avec l’équipe Comtoyou Racing. Il partagera le volant d’une Aston Martin Vantage GT3 avec Roberto Merhi et Mari Boya. Les essais ont d’ailleurs déjà commencé ce mercredi.

Une opportunité rendue possible par les circonstances exceptionnelles qui ont bouleversé le calendrier F1, avec l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite en raison du conflit militaire au Moyen-Orient. Une fenêtre rare que Stroll a choisi d’exploiter.

L’idée a germé à Suzuka, en marge du dernier Grand Prix du Japon.

"Nous dînions avec Roberto et d’autres personnes, et nous parlions de ce que nous pouvions faire pendant cette période de pause – environ un mois – puisque certaines courses ont été annulées," explique-t-il. "C’est là que nous avons eu l’idée de faire une course GT ensemble. C’est vraiment comme ça que tout a commencé, au Japon."

Dans cette réflexion, le Canadien a sollicité Verstappen, déjà impliqué dans l’univers GT et attendu prochainement aux 24 Heures du Nürburgring : "Nous avons parlé de qui contacter, et comme il est déjà engagé en GT, nous avons échangé brièvement à ce sujet."

Une aide précieuse, même limitée, pour concrétiser rapidement le projet. Stroll tient d’ailleurs à saluer le rôle déterminant de Jean-Michel Baert, patron de Comtoyou Racing.

"Max a permis de prendre le contact avec Jean-Michel et de tout mettre en place très rapidement. Cela n’aurait pas été possible sans Jean-Michel. Nous avons vraiment organisé tout cela en quelques jours, pendant que nous étions au Japon."

L’équipage s’alignera dans une grille particulièrement relevée de 59 voitures au Castellet, dont 18 engagées en catégorie Pro, la plus compétitive. Et malgré un manque d’expérience commune, Stroll ne cache pas une certaine ambition.

"Mon objectif principal, c’est de prendre du plaisir, mais cela reste une course. C’est très compétitif, mais même si c’est une première pour nous et que nous manquons d’expérience, si tout se met en place, un bon réglage, de bonnes sensations, la victoire est possible."

Un contraste frappant avec ce qu’il vit en ce moment en Formule 1...

"En F1, vous n’avez pas toujours l’opportunité de gagner. Rarement même. Ici, c’est différent. Et c’est aussi une grande motivation pour moi d’être là."