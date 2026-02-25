Stroll dément vouloir vendre Aston Martin F1 malgré le faux départ en 2026

Malgré un début de saison 2026 compliqué pour Aston Martin, Lawrence Stroll a tenu à couper court aux rumeurs persistantes évoquant une possible vente de son écurie de Formule 1. Le milliardaire canadien assure qu’il n’a aucune intention de quitter le projet, alors que la pression monte autour du nouveau partenariat moteur avec Honda.

Stroll a récemment sécurisé les droits complets et permanents sur le nom Aston Martin pour une utilisation en Formule 1, renforçant encore davantage le lien entre le constructeur automobile et l’écurie engagée en championnat du monde.

Les spéculations autour d’une éventuelle cession ont pourtant refait surface après une entame délicate de la nouvelle ère avec Honda, et ce malgré des atouts considérables : la présence d’Adrian Newey, celle de Fernando Alonso, des infrastructures ultramodernes et des investissements massifs.

Interrogé par le New York Times, Lawrence Stroll s’est montré catégorique.

"On ne peut pas dépenser des centaines de millions de livres, construire le meilleur nouveau campus de Formule 1 et embaucher 400 des meilleurs employés si l’on s’apprête à quitter le business," a-t-il déclaré.

"Vendre ? Cette information ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. Je n’ai aucun intérêt à cesser d’être l’actionnaire majoritaire de cette équipe avant longtemps – et il en va de même pour le constructeur automobile."

"Je ne vais nulle part. Je prévois de diriger ces entreprises pendant encore de nombreuses années. Je suis au début du chemin dans les deux cas."

Sur la piste, en revanche, les interrogations sont bien réelles, en particulier autour du nouveau groupe propulseur Honda.

Interrogé sur sa confiance dans le projet, Fernando Alonso a tenu à distinguer clairement les performances du châssis de celles du moteur.

"Oui, surtout du côté du châssis," explique l’Espagnol. "Le groupe propulseur est un peu plus compliqué, car nous n’avons pas encore une bonne compréhension du règlement et de ce qui est nécessaire."

Le double champion du monde n’a toutefois pas manqué de défendre Adrian Newey face aux critiques naissantes.

"Après plus de 30 ans à dominer le sport, ce n’est pas comme si Adrian allait tout oublier en un an," a ajouté Alonso.

"Même si nous ne sommes pas à 100 % pour le moment, nous y serons bientôt, parce que nous corrigerons chaque problème sur le groupe propulseur."

Un discours nettement plus prudent que celui de Ralf Schumacher, qui a mis en garde contre une relation potentiellement délicate entre Honda et Alonso. L’Allemand a rappelé les tensions passées lors de leur collaboration chez McLaren, marquée notamment par la célèbre critique du "moteur GP2".

"Je ne pense pas qu’ils aient oublié cette expérience, car ce genre de choses laisse des traces," a déclaré Schumacher sur Sky Deutschland.

"La manière dont Fernando avait géré la situation à l’époque était très ouverte, des critiques sévères. Il était plus jeune, peut-être plus impulsif, mais au Japon, on n’oublie pas ce genre de choses."

Schumacher s’est également dit surpris par les difficultés actuelles de Honda, après les succès rencontrés récemment avec Red Bull.

"Qui aurait pensé que Honda rencontrerait de telles difficultés ?" s’interroge-t-il. "Ils voulaient spécifiquement une part plus élevée de puissance électrique, et c’est précisément là qu’ils rencontrent aujourd’hui leurs plus gros problèmes."

"Honda doit maintenant prendre les devants et dire : ’C’est un énorme désastre, nous avons fait une erreur. Cela prendra tant de temps, l’équipe devra faire preuve de tant de patience’."