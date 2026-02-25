Le circuit de Madrid entre dans sa dernière ligne droite avant la Formule 1

Le retour de Madrid au calendrier de la Formule 1 a franchi une nouvelle étape. Un test grandeur nature avant la course est désormais prévu sur le Madring, même si la confirmation officielle de l’épreuve n’a pas encore été actée.

Le Grand Prix d’Espagne de Madrid est programmé du 11 au 13 septembre, en tant que 16e manche de la saison 2026. Avant cela, le tracé semi-urbain devra toutefois franchir la dernière étape des procédures de validation de la FIA.

Selon des sources locales, une manche d’un championnat national – la GR Cup, disputée avec des Toyota GR86 – devrait se tenir sur le Madring du 14 au 16 août, soit environ un mois avant le rendez-vous de la Formule 1. Cette compétition ferait office de test opérationnel obligatoire, destiné à éprouver les dispositifs de sécurité, la logistique et les procédures de course sur ce nouveau site.

Les travaux de construction doivent s’achever au mois de mai, après quoi une inspection finale de la FIA déterminera si l’astérisque figurant encore à côté de la course sur le calendrier officiel peut être supprimé.

Les organisateurs assurent que le projet respecte le calendrier prévu. Les préoccupations initiales de la FIA, notamment en matière de drainage, auraient été prises en compte et corrigées au fil du développement.

L’engouement du public semble déjà au rendez-vous : plus de 80 000 billets auraient d’ores et déjà été vendus pour le week-end du Grand Prix.

Originaire de la capitale espagnole, Carlos Sainz s’est réjoui de voir la Formule 1 revenir à Madrid, tout en reconnaissant que l’échéance restait encore lointaine.

"J’espère être en position pour me battre pour de grandes choses à Madrid," a-t-il déclaré cette semaine lors d’un événement organisé avec son sponsor Estrella Galicia dans la ville.

"Mais il reste encore beaucoup de courses à disputer avant d’y arriver et nous avons du retard. Peut-être que ce sera l’année la plus historique pour la Formule 1, avec le plus grand développement des voitures. Il faudra attendre pour voir."

Carlos Sainz a également appelé à une certaine indulgence des riverains, qui sont très critiques de l’arrivée de ce nouvel événement au calendrier.

"Je suis sûr que les travaux sont gênants, et que la F1 fait beaucoup de bruit pendant trois jours, mais elle apporte aussi énormément de choses très positives," a-t-il conclu.