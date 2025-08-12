Antonelli révèle une faiblesse particulière pour sa première saison en F1

Kimi Antonelli admet avoir encore du mal à exploiter pleinement les capacités de sa Mercedes sur un seul tour lors de sa première saison en Formule 1.

Des larmes ont littéralement coulé lors du premier GP de Belgique du jeune pilote de 18 ans à Spa-Francorchamps, en raison d’un week-end à un faible rythme pour lui, ce qui a poussé Mercedes F1 à revenir à une ancienne spécification de suspension arrière pour la Hongrie – une décision qui a immédiatement amélioré sa forme.

Pourtant, l’Italien, successeur de Lewis Hamilton au sein de l’écurie et comparé très tôt (trop tôt ?) à Max Verstappen, admet ne pas encore maîtriser les qualifications.

"En qualifications, l’adhérence est extrêmement élevée. On entre dans les virages beaucoup plus vite qu’en course. Et à chaque tour, on se dit que ce virage va encore plus vite. Je n’ai pas encore atteint la limite absolue dès le premier tour comme les autres pilotes plus expérimentés savent le faire," dit Antonelli.

"Je tâtonne pour atteindre la limite. Le problème, c’est que les qualifications ne permettent pas de travailler longtemps pour y parvenir. De plus, la limite change constamment en fonction des conditions. Mais j’y travaille."

Antonelli affirme que l’écart avec son coéquipier George Russell est plus faible en termes de réglages de course.

"La gestion des pneus est plus facile pour moi, car on ne pilote pas à la limite en course. On a ainsi une meilleure idée de ce que la voiture peut nous pardonner."

"J’ai l’impression que mon rythme de course s’est considérablement amélioré au cours de cette première moitié de saison. En course, je me sens beaucoup plus à l’aise et je perçois beaucoup plus rapidement les limites et ce que la voiture et les pneus peuvent me donner. Mais aussi, comme la voiture est plus lourde, l’adhérence est un peu plus faible, ce qui la fait glisser davantage. Il est donc plus facile de sentir où se situe la limite."

"En qualifications, il faut attaquer à fond. La voiture est à son niveau le plus léger du week-end, pleine puissance, pneus neufs et la piste offre le plus d’adhérence. Le potentiel est donc tellement élevé qu’il faut un peu de temps pour le comprendre."

"Bien sûr, je pourrais avoir une approche où je m’en vais et je me dis : « ça passe ou ça casse ». Mais ce n’est pas vraiment l’approche que je recherche."

"Je veux garder le contrôle, comprendre et savoir jusqu’où je peux attaquer avec la voiture et atteindre cette ligne fine que je ne dépasse pas, tout en étant à la limite. C’est donc ce que j’essaie de faire maintenant, de comprendre."

"En termes de rythme de course, je n’ai pas l’impression d’avoir ce manque de contrôle. Bien sûr, je n’y suis pas encore totalement, mais j’en suis beaucoup plus proche. En qualifications, je cherche encore la clé pour exploiter tout mon potentiel."

Lorsqu’on lui demande s’il est proche de trouver la clé, Antonelli a répondu avec le sourire : "C’est une question à un million de dollars."

"Je pense que lors des courses où la voiture a été vraiment bonne ; les qualifications à Miami, Suzuka aussi, et surtout la course au Canada… J’avais confiance en la voiture et j’ai pu me rapprocher de la réussite."

"Mais ensuite, lorsque la voiture a été un peu plus difficile, j’ai eu du mal à me libérer. Et j’ai eu du mal à trouver la confiance nécessaire pour la pousser. Donc, pour moi maintenant, il est également important de trouver la confiance et de faire vraiment confiance à la voiture, même lorsque c’est plus difficile."

Après l’échec de Wolff dans le recrutement de Max Verstappen pour 2026, l’écurie de Brackley devrait conserver Russell et Antonelli l’année prochaine.

"Mon objectif doit être de réaliser les mêmes temps que lui. Je crois que c’est possible."

"George réalise une saison extrêmement solide. Il prouve qu’il est parmi les meilleurs. Surtout lorsque la voiture fonctionne, il démontre de quoi il est capable. C’est un coéquipier vraiment exigeant."

"Si j’arrivais à son niveau à la fin de l’année, ce serait un honneur."

Antonelli a enfin évoqué les émotions contrastées qu’il a ressenties lors de ses 14 premières courses de F1.

"D’une certaine manière, j’ai clairement dépassé mes attentes. Je ne m’attendais absolument pas à décrocher une pole position si tôt ni à monter sur le podium. Bien sûr, l’objectif est toujours d’aller chez Mercedes avec pour but de gagner. Au début de la saison, on est super excité et on se dit : ’Oh, je vais y aller et essayer de gagner la première course’."

"Au premier départ, j’étais très nerveux. Mais évidemment, une fois qu’on a une meilleure vision, on commence à être plus réaliste et à voir où il faut travailler."

"Donc, d’une certaine manière, j’ai clairement dépassé mes attentes, même si l’objectif est toujours le même : gagner. Même si j’ai l’impression d’avoir sous-performé."