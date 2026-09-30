Ferrari devra ’rester concentrée’ pour ne pas se perdre à Sepang

Ferrari se prépare à une course intéressante ce week-end à Sepang, où la F1 revient pour la première fois depuis 2017. Les équipes n’ont pas roulé en Malaisie depuis longtemps, et ce Grand Prix de Bahreïn délocalisé sera l’occasion de confronter les voitures et les pilotes à des conditions très spécifiques, et à un tracé technique et particulièrement rapide, avec des lignes droites et de longs virages en appui.

Ferrari s’apprête se prépare pour la 16e manche du championnat du monde , le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, qui se disputera à Sepang. Le circuit fait ainsi son retour au calendrier pour la première fois depuis 2017.

L’épreuve malaisienne est la deuxième course du premier triplé de la saison. Le tracé remplace Sakhir, le GP de Bahreïn ayant été annulé en début de saison. Seuls dix pilotes sur la grille actuelle, dont Lewis Hamilton, ont déjà couru à Sepang. Charles Leclerc a déjà roulé sur le tracé, mais uniquement en essais.

"Sepang est un circuit qui présente un défi très différent par rapport aux pistes que nous avons visitées récemment. Les exigences pour la voiture et le pilote sont élevées, et des conditions changeantes peuvent jouer un rôle important tout au long du week-end" a déclaré Fred Vasseur, le directeur de l’équipe.

"Comme nous l’avons vu lors des dernières courses, le peloton est serré et la compétitivité seule ne suffit pas : il est essentiel de mettre bout à bout chaque aspect du week-end. Nous devons rester concentrés et saisir chaque opportunité pour ramener le meilleur résultat possible."

Avec le retour après dix ans d’absence, l’équipe fait face à des défis techniques complexes, qui ont été expliqués par Paolo Castellani, ingénieur de l’équipe dans l’information et la communication autour des logiciels embarqués.

"Près de dix ans, c’est une très longue période dans notre domaine, qui a connu un développement technologique continu, encore accéléré ces dernières années par l’avènement de l’intelligence artificielle et l’évolution des systèmes soutenant la Formule 1" a déclaré Castellani.

"Cependant, la clé pour garantir l’efficacité opérationnelle reste la même : une planification minutieuse dans les mois précédant l’événement. Il est essentiel de s’assurer qu’un espace adéquat est disponible et que la puissance électrique et la capacité de refroidissement requises sont garanties."

"Sepang est un site qui accueille régulièrement des événements de niveau international, tels que le MotoGP et des compétitions GT de premier plan, et il est très bien géré et entretenu. Cela nous permet de nous préparer de la meilleure façon qui soit, même si les circonstances ont voulu que les délais soient courts dans ce cas précis."

Les deux prochaines courses seront touchées par la chaleur et par une forte humidité, des défis supplémentaires à prendre en compte : "Tout comme Singapour, Sepang représente probablement l’un des défis climatiques les plus exigeants du calendrier."

"Des températures élevées, une humidité très forte et la possibilité de fortes pluies nécessitent des mesures spécifiques pour garantir que tous les systèmes puissent fonctionner dans ces conditions attendues. Cela implique de disposer de systèmes de refroidissement correctement dimensionnés, qui nécessitent à leur tour une puissance électrique considérable."

"Nous préparons toujours des procédures d’urgence pour faire face à tout problème affectant les systèmes de refroidissement, en garantissant une ventilation et une dissipation thermique suffisantes pour maintenir les systèmes essentiels opérationnels. En F1 moderne, les opérations dans le garage dépendent de plus en plus de la fiabilité de l’infrastructure informatique."

Celui qui a rejoint la Scuderia à la fin des années 90 raconte son parcours et l’évolution de son métier : "Tout a commencé en 1997, alors que de nombreuses entreprises, dont Ferrari, entraient dans une nouvelle ère technologique."

"Des outils que nous prenons aujourd’hui pour acquis, tels que l’e-mail, les ordinateurs portables et la connectivité mobile, en étaient à leurs balbutiements et commençaient à transformer notre façon de travailler. À partir de ce moment-là, j’ai eu l’opportunité de contribuer à ce processus d’innovation, qui a rapidement trouvé une application dans le monde de la Formule 1."

"À l’époque, travailler en voyageant était bien plus compliqué qu’aujourd’hui : il n’y avait pas de véritable réseau mondial, et opérer dans des pays lointains comme l’Australie, la Malaisie ou le Brésil impliquait souvent de surmonter des difficultés qui paraîtraient inconcevables aujourd’hui, même pour simplement passer un coup de fil."

"Ce sont précisément ces défis qu’a vécus l’équipe Ferrari qui ont nourri mon enthousiasme et mon sentiment d’appartenance. Près de 30 ans plus tard, la fierté de faire partie de la Scuderia est la même qu’à l’époque, tout comme la satisfaction d’avoir contribué à faire rouler les voitures en piste chaque week-end et d’avoir partagé certains des plus grands moments de l’histoire de l’équipe."