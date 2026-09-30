Red Bull retrouve les meilleurs et affirme avoir enfin effacé son dernier dixième de retard

Red Bull estime avoir passé un véritable cap en termes de performances avec le package d’évolutions introduit au Grand Prix d’Azerbaïdjan, au point d’avoir pratiquement effacé le retard qui la séparait encore des références du plateau. Après avoir progressivement réduit l’écart depuis le début de la saison sans disposer d’une évolution majeure, l’équipe de Milton Keynes considère que les nouveautés de Bakou sur la RB22 lui ont apporté le dernier dixième qui lui manquait, même si Laurent Mekies veut encore attendre leur validation sur d’autres types de circuits.

Les résultats obtenus en Azerbaïdjan ont donné du poids à cette analyse. Red Bull y a signé son premier double podium depuis deux ans et demi, Max Verstappen terminant deuxième à seulement 196 millièmes de la Mercedes F1 de George Russell, tandis qu’Isack Hadjar a décroché la troisième place.

Une performance qui confirme le rapprochement opéré par l’équipe au fil de la saison, sans toutefois mettre encore fin à une disette de victoires qui dure depuis le début de l’année. Red Bull reste donc sous la menace d’une première saison sans le moindre succès depuis 2015.

Pour Mekies, les progrès récents ne doivent pas être exclusivement attribués au nouveau package introduit en Azerbaïdjan. Le directeur de Red Bull souligne notamment la longue période comprise entre le Grand Prix d’Australie, manche d’ouverture de la saison, et Bakou.

Pendant cet intervalle, aucune évolution majeure n’avait été introduite sur la RB22. Malgré cela, Red Bull était progressivement parvenue à réduire son déficit grâce à une meilleure exploitation du matériel déjà disponible, aussi bien du côté du châssis que du groupe propulseur.

"Comme nous l’avons constaté cette année, la hiérarchie a évolué en fonction du moment où les différentes évolutions ont été introduites."

"Ce qui est important, cependant, c’est que sur la période assez longue entre l’Australie et maintenant, durant laquelle nous n’avons pas eu de gros package qui arrivait, nous avons malgré tout réussi à réduire cet écart."

"Si vous regardez Madrid au Grand Prix d’Espagne, nous étions à un dixième et demi de la pole, et je pense que nous étions à deux dixièmes de la pole à Monza (à trois dixièmes en réalité de l’Alpine de Pierre Gasly, ndlr)."

"Nous avons donc réussi à réduire cet écart grâce à tout le monde dans l’équipe, aussi bien du côté du châssis que du groupe propulseur, en extrayant davantage des spécifications réelles de la voiture."

"Ensuite, oui, l’évolution introduite à Bakou nous a donné un avantage supplémentaire et nous a permis de grignoter ce dernier dixième. Nous devons maintenant voir comment cela fonctionnera sur d’autres circuits. Quant à la manière dont nous réagirons ensuite par rapport aux autres concurrents, je ne peux pas le dire."

Le package de Bakou représente la dernière étape d’un processus plus large. Avant même son introduction, les ingénieurs avaient réussi à extraire davantage de performance de la RB22 en affinant son exploitation.

"Les nouveautés apportées en Azerbaïdjan ont permis de combler une partie supplémentaire du déficit," ajoute Mekies.

"Comme je l’ai dit, reste à savoir si cette progression sera reproductible sur des tracés présentant des caractéristiques très différentes de celles de Bakou. Nous avons Sepang qui arrive tout de suite et ce sera un vrai circuit de référence, avec des virages lents et rapides, des lignes droites. Nous en saurons plus là-bas si le week-end n’est pas totalement noyé sous la pluie !"

La prudence affichée par Mekies s’explique également par l’extrême resserrement de la hiérarchie.

"Quelques dixièmes suffisent désormais pour modifier considérablement l’ordre des équipes, tandis que chaque nouvelle évolution introduite par un adversaire peut à nouveau déplacer le rapport de forces."

"Nous devons encore déterminer si le gain observé avec le package de Bakou est suffisamment polyvalent pour être retrouvé sur les prochaines manches."

"La performance du groupe propulseur constitue également une variable importante."

Mekies estime en effet que Red Bull dispose d’une unité de puissance possédant un excellent potentiel, mais reconnaît que celui-ci reste difficile à exploiter de manière optimale et constante.

"Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que nous disposions d’un groupe propulseur fantastique."

"Mais nous avons une fenêtre assez étroite pour l’utiliser de manière optimale, et cela demande énormément d’énergie à tout le monde à Milton Keynes, ainsi que sur le circuit, pour essayer de nous maintenir dans cette fenêtre de performance étroite. C’est ce que nous faisons chaque jour."

"Chaque circuit apporte son propre défi concernant la manière d’y parvenir, et vous pouvez l’entendre à travers l’excellente communication que nous avons avec nos pilotes."

"Trouver la bonne gestion de l’énergie, le bon déploiement et la bonne puissance est clairement quelque chose qui nous occupe beaucoup."

Red Bull est donc toujours à la recherche de sa première victoire. Bakou a néanmoins constitué l’un des signes les plus encourageants de la saison pour l’équipe. Avec Verstappen à moins de deux dixièmes de Russell après 51 tours et Hadjar sur la troisième marche du podium, Red Bull a démontré qu’elle pouvait désormais placer ses deux voitures aux avant-postes à la régulière.

La concrétisation pourrait donc venir à Sepang, sur le sec ou sur le mouillé. Et nul doute que dans le deuxième cas, Max Verstappen mettrait totalement à profit pour assurer une première victoire pour lui et son équipe cette saison.