’Horner est en dessous de tout’ : la violente sortie médiatique de Ralf contre lui

Ralf Schumacher ne cache pas son incompréhension face à la manière dont Christian Horner tente de se repositionner en Formule 1 depuis son départ de Red Bull. Alors que le Britannique a publiquement évoqué Ferrari comme une destination de rêve et multiplie parallèlement les déclarations concernant ses anciens collaborateurs, l’ancien pilote allemand juge son comportement "embarrassant" et estime qu’il dessert un bilan pourtant excellent à la tête de l’écurie autrichienne.

Horner avait quitté Red Bull sous pression l’année dernière, mais l’ancien directeur d’équipe n’a manifestement aucune intention de disparaître définitivement du paysage de la Formule 1.

Ces derniers mois, le Britannique s’est exprimé à plusieurs reprises sur son avenir et ces derniers jours il a notamment cité Ferrari parmi les possibilités susceptibles de l’intéresser. Il a même décrit la perspective de prendre les commandes de la Scuderia comme un véritable emploi de rêve.

Une manière de procéder que Schumacher apprécie très peu.

Invité du podcast Backstage Boxengasse de Sky, l’ancien pilote de F1 considère que Horner se place publiquement sur le marché et se présente presque systématiquement comme un candidat potentiel lorsqu’un poste pourrait se libérer.

"Se proposer soi-même de cette manière est déjà suffisamment embarrassant en soi. Il se lie constamment à toutes sortes d’équipes. Il dit plus ou moins lui-même : apparemment, je suis immédiatement candidat pour devenir directeur de n’importe quelle équipe dès qu’une place se libère quelque part."

Au-delà de la forme, Schumacher se montre également sceptique concernant une éventuelle collaboration entre Horner et Ferrari.

Selon lui, si les deux parties étaient dans la perspective de travailler ensemble, les discussions se dérouleraient loin de l’attention médiatique.

"Si Horner était véritablement intéressé et si Ferrari l’était tout autant sérieusement, je ne pense pas que vous verriez un jour les choses se dérouler de cette manière en public. C’est pourquoi je pense que c’est tout simplement une marque d’incompétence. Je ne comprends pas."

Fred Vasseur avait déjà répondu avec ironie à l’intérêt affiché de Horner. L’actuel directeur de Ferrari avait déclaré que le Britannique était simplement à la recherche d’un emploi. Lorsqu’il lui avait ensuite été demandé s’il pourrait un jour travailler avec Horner, Vasseur avait renvoyé avec ironie la question vers... son assistante.

Une réponse qui a beaucoup plu à Schumacher.

"Je trouve ça génial de la part de Fred. Il n’y a pratiquement pas d’autre manière de répondre."

Schumacher s’interroge également sur les destinations réellement disponibles pour Horner. Selon lui, les possibilités de retrouver un poste important dans une équipe sont désormais limitées.

"Je pense que cela montre également que Horner lui-même sait qu’il n’y a pas de retour possible pour lui. Je ne saurais pas quelle équipe pourrait encore le prendre. Il a déjà essayé aux États-Unis avec Cadillac et cela n’a pas fonctionné. Je ne sais pas qui devrait l’engager maintenant."

Schumacher critique d’autant plus la communication actuelle de Horner que l’ancien patron de Red Bull ne se contente pas d’évoquer publiquement son avenir. Il s’en prend également à plusieurs personnalités avec lesquelles il a travaillé pendant de nombreuses années au sein de l’équipe autrichienne.

Horner a notamment affirmé avoir perdu confiance en Adrian Newey dès 2014. À cette époque, l’ancien directeur de Red Bull aurait pourtant soutenu le célèbre ingénieur lorsque celui-ci envisageait de quitter l’équipe. Plusieurs années plus tard, lorsque Horner s’est lui-même retrouvé sous pression avant de devoir finalement partir, il affirme ne pas avoir bénéficié du même soutien de la part de Newey.

Helmut Marko n’a pas davantage été épargné. Horner a affirmé que l’Autrichien ne voulait initialement pas recruter Max Verstappen en raison de son père Jos. Selon la version de Horner, Marko considérait Jos Verstappen comme un "cauchemar" et n’était donc initialement pas favorable à l’arrivée du jeune Néerlandais.

Schumacher conteste catégoriquement cette version des événements.

"Je pense qu’il est absolument déplacé de s’en prendre au Dr Helmut Marko, parce que cette histoire est absolument fausse."

Selon l’ancien pilote allemand, c’est au contraire Marko qui aurait essayé de recruter Verstappen alors que celui-ci était encore extrêmement jeune. Jos Verstappen aurait alors estimé que son fils était trop jeune pour effectuer cette transition. Les deux camps se seraient retrouvés quelques années plus tard, alors que Max Verstappen évoluait en Formule 3, donnant naissance à une relation durable entre le pilote et Marko.

"Depuis, ils forment une unité, et cela n’a que très peu à voir avec Christian Horner."

"Pendant tout le conflit, il était également évident de savoir derrière qui se trouvait la famille Verstappen lorsque Christian Horner a essayé de prendre le pouvoir au sein de l’équipe. Apparemment, tout cela a déjà été oublié."

Le fait que Horner règle désormais publiquement ses comptes avec certains de ses anciens collaborateurs passe particulièrement mal auprès de Schumacher. L’Allemand s’appuie également sur sa propre expérience avec l’ancien directeur de Red Bull pour expliquer la perception qu’il conserve du Britannique.

Il se souvient notamment d’une altercation dans le paddock au cours de laquelle Horner aurait presque crié contre lui, avant de faire allusion à sa vie privée.

"Lorsque vous parlez de classe, Christian Horner n’est pas le premier nom qui me vient à l’esprit. Il faut simplement le dire. Nous le savons tous."

"Vous vous souvenez peut-être qu’il m’avait presque crié dessus dans le paddock. Ensuite, il m’avait plus ou moins menacé entre les lignes en disant que j’avais moi aussi mes secrets dans ma vie privée. C’est Christian Horner. C’est une sorte de combattant de rue."

Schumacher regrette d’autant plus cette attitude qu’il reconnaît pleinement l’ampleur du palmarès construit par Horner chez Red Bull. Pendant de nombreuses années à la tête de l’équipe, le Britannique s’est imposé comme l’un des directeurs les plus couronnés de succès de l’histoire de la Formule 1.

Pour Schumacher, ce bilan rend sa communication actuelle encore plus difficile à comprendre.

"Je trouve cela dommage, d’une certaine manière, parce qu’il a accompli énormément de choses. Il était et reste l’un des directeurs d’équipe les plus couronnés de succès de la Formule 1."

"Mais commencer maintenant à dire ce genre de choses simplement pour vendre quelques livres et quelques billets pour sa tournée… Cela reflète peut-être son caractère, mais je trouve que c’est en dessous de tout."

Aux yeux de Schumacher, Horner devrait également garder à l’esprit ce que Red Bull et les différentes personnes avec lesquelles il a travaillé lui ont apporté pendant sa carrière.

"Il ne devrait pas oublier ce que ses anciens collègues, ses partenaires et Red Bull ont fait pour lui, ni l’opportunité qui lui a été offerte à l’époque."

"Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Surtout, je trouve cela dommage. On ne donne tout simplement pas des coups comme ça après coup. Je ne sais pas non plus pourquoi il estime apparemment devoir faire tout cela maintenant."