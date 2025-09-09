Sous le feu des critiques après Monza, McLaren est prête à revoir ses règles

Andrea Stella, le patron de McLaren F1, reconnait qu’il y a besoin d’une marge de manœuvre pour la mise en œuvre de certaines stratégies d’équipe à l’avenir, après le changement de pilotes lors du Grand Prix d’Italie de Formule 1 qui commence à susciter de plus en plus de critiques dans le paddock et chez les fans.

L’écurie a vu ses pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri, occuper les deuxième et troisième places à Monza, tous deux ayant dû s’arrêter pour changer de pneus en fin de course.

Un arrêt au stand quelque peu raté de Norris a permis à Piastri de prendre la deuxième place, mais l’Australien a été prié de la lui rendre avant le drapeau à damier.

Cette décision a suscité un débat, Toto Wolff, le patron de Mercedes, affirmant qu’elle créait un précédent. Un arrêt au stand raté n’est-il pas un fait de course qui doit profiter à l’adversaire ? C’est ce que pensait Oscar Piastri sur le moment. C’est aussi la position de Max Verstappen, qui s’est moqué de l’échange de positions.

Et depuis le Néerlandais a encore clarifié sa position : "ce n’est même pas la peine de me demander ce genre de choses, l’équipe sait que je ne le ferais pas."

"Les incidents font partie de la course. Sinon autant tout compenser et vous manipulez les résultats."

Enfin plusieurs sondages ont montré qu’entre 60 et 80% des fans n’ont pas approuvé le fait que Piastri rende sa place à Norris à cause d’une erreur de l’équipe.

Alors dans quel cas compenser ou non une erreur ? Stella admet qu’une révision des principes d’équité de l’équipe pourrait avoir lieu. Interrogé plus en détail, il a précisé qu’aucun changement ne serait nécessairement apporté à ces principes, mais que des discussions à ce sujet pourraient avoir lieu.

"Je pense que, dans votre question, nous devons d’abord nous mettre d’accord sur la signification du mot ’révision’. L’évaluation est la base de la recherche de l’excellence. Si vous pensez que tout ce que vous faites est bon et que vous ne faites pas évaluer individuellement ou par l’équipe quoi que ce soit, même ce que vous faites parfaitement, vous ne progresserez tout simplement pas."

"Pour moi, évaluer ne signifie pas : ’Oh, il faudra certainement changer’. C’est un cas particulier que nous avons eu avec Lando et son arrêt. Comme d’autres cas arrivent, que vous ne voyez pas toujours, tous les week-ends."

"Nous les évaluerons, nous les affinerons et les confirmerons. L’utilisation de ce terme ne signifie donc pas qu’il y aura des changements."

"L’utilisation de ce terme signifie que c’est notre approche chez McLaren, et cette évaluation, essentielle à l’ingénierie et à l’exploitation, s’applique également à la façon dont vous pilotez la course et à la façon dont vous gérez la course avec vos pilotes."