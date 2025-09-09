Sauber F1 s’attriste de l’abandon de Hülkenberg et loue un Bortoleto ’fantastique’

Après une véritable déception lors de la course précédente, Sauber F1 a retrouvé le chemin des points à Monza à l’occasion du Grand Prix d’Italie, avec la huitième place finale d’un Gabriel Bortoleto très rapide, qui avait atteint la Q3 la veille.

Le directeur de l’équipe, Jonathan Wheatley, regrette néanmoins que Nico Hülkenberg n’ait pas pu prendre le départ à cause d’un problème hydraulique, car une voiture qui ne prend pas le départ est toujours frustrant.

"Il est parfois difficile de partager le plaisir de travailler avec les deux pilotes dans une situation comme celle de la course de Monza, avec Nico qui a été rapidement mis sur la touche par un problème hydraulique qui l’a empêché de prendre le départ. C’est un problème que nous devons comprendre et résoudre pleinement" regrette Wheatley.

En revanche, le Britannique a été impressionné par Bortoleto tout au long du week-end de Monza, avec la Q3 et la huitième place finale du Brésilien, qui permet à Sauber de revenir sur Racing Bulls et Aston Martin.

"De son côté, Gabriel a réalisé une performance fantastique. Il a fait preuve de rythme et de sang-froid à chaque tour, et même s’il était toujours difficile de contenir Albon sur les nouveaux pneus médiums, rester coincé derrière Gasly pendant quelques tours a finalement fait la différence."

"Rien ne doit être enlevé à la performance de Gabriel : il a marqué de précieux points, a réduit l’écart au championnat avec les équipes qui nous précèdent et peut tirer beaucoup de confiance de son week-end. Globalement, sa performance est un réel encouragement pour attaquer les courses loin de l’Europe qui arrivent."