Sauber F1 s’attriste de l’abandon de Hülkenberg et loue un Bortoleto ’fantastique’
Wheatley est heureux de voir son team remonter au classement
Après une véritable déception lors de la course précédente, Sauber F1 a retrouvé le chemin des points à Monza à l’occasion du Grand Prix d’Italie, avec la huitième place finale d’un Gabriel Bortoleto très rapide, qui avait atteint la Q3 la veille.
Le directeur de l’équipe, Jonathan Wheatley, regrette néanmoins que Nico Hülkenberg n’ait pas pu prendre le départ à cause d’un problème hydraulique, car une voiture qui ne prend pas le départ est toujours frustrant.
"Il est parfois difficile de partager le plaisir de travailler avec les deux pilotes dans une situation comme celle de la course de Monza, avec Nico qui a été rapidement mis sur la touche par un problème hydraulique qui l’a empêché de prendre le départ. C’est un problème que nous devons comprendre et résoudre pleinement" regrette Wheatley.
En revanche, le Britannique a été impressionné par Bortoleto tout au long du week-end de Monza, avec la Q3 et la huitième place finale du Brésilien, qui permet à Sauber de revenir sur Racing Bulls et Aston Martin.
"De son côté, Gabriel a réalisé une performance fantastique. Il a fait preuve de rythme et de sang-froid à chaque tour, et même s’il était toujours difficile de contenir Albon sur les nouveaux pneus médiums, rester coincé derrière Gasly pendant quelques tours a finalement fait la différence."
"Rien ne doit être enlevé à la performance de Gabriel : il a marqué de précieux points, a réduit l’écart au championnat avec les équipes qui nous précèdent et peut tirer beaucoup de confiance de son week-end. Globalement, sa performance est un réel encouragement pour attaquer les courses loin de l’Europe qui arrivent."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Sauber - Stake F1 Team
- Sauber F1 s’attriste de l’abandon de Hülkenberg et loue un Bortoleto ’fantastique’
- Bortoleto attribue sa 8e place à Monza au ’travail’ et au ’leadership’ de Sauber F1
- Encore en Q3, Bortoleto salue ’une bonne performance et une bonne voiture’
- Une journée productive et prometteuse pour Sauber à Monza
- Hülkenberg veut arrêter sa série de courses sans points à Monza