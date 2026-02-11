De la Rosa évoque une possible dernière saison en F1 d’Alonso en 2026

Pedro de la Rosa a laissé planer le doute sur l’avenir de Fernando Alonso en Formule 1, suggérant que la saison 2026 pourrait bien être la dernière du double champion du monde. L’ambassadeur Aston Martin F1 a appelé les fans à savourer chaque course disputée par l’Espagnol, alors que l’échéance de son contrat actuel approche.

Interrogé par DAZN et Cadena SER, l’ancien pilote et proche collaborateur d’Alonso a adopté un ton résolument réfléchi en évoquant l’avenir du pilote de 44 ans au-delà de 2026.

"Je sais que c’est un cliché, mais plus que jamais, il faut prendre les choses course par course", a déclaré de la Rosa.

"Oui, Fernando a dit qu’il ne se voyait pas arrêter lors du lancement de la voiture, mais il ne l’a pas exclu non plus."

Une mauvaise AMR26 (en photo ci-dessous en piste avec Stroll au volant) pourrait d’ailleurs déclencher un départ selon De la Rosa.

"On n’en est pas là. Mais la première chose, c’est de profiter de chaque course que Fernando dispute, parce que nous ne savons pas si ce seront les dernières. Mais il ne fait aucun doute que, de notre côté, l’équipe lui apportera un soutien total."

Fernando Alonso fêtera ses 45 ans cette année et n’a jamais caché que la conquête d’un troisième titre mondial reste son objectif ultime. Une ambition intacte, même si de la Rosa reconnaît que le temps qui passe et les aléas du marché des pilotes rendent toute projection incertaine.

"Le marché est ce qu’il est, mais Fernando vous offre une certitude : ce que vous voyez, c’est ce que vous avez. Très peu de pilotes dans le monde peuvent offrir cela", a-t-il souligné.

Pedro de la Rosa a également insisté sur la nécessité de faire preuve de patience concernant l’ambitieux projet Aston Martin pour 2026, désormais renforcé par l’arrivée d’Adrian Newey, le partenariat moteur avec Honda et les investissements massifs de Lawrence Stroll.

"Il faut rester calmes et réalistes, d’accord ? Réalistes sur le fait que le défi est énorme", a-t-il expliqué. "Avoir tous ces noms, tous ces partenaires, c’est très bien, c’est un bon signe, mais cela ajoute aussi une pression supplémentaire pour gagner immédiatement."

Même si les ingrédients semblent réunis, l’Espagnol rappelle que la réussite en Formule 1 ne se construit jamais du jour au lendemain.

"C’est difficile en Formule 1. Il faut donc une dose de réalisme, de calme, de patience, comprendre que c’est un chemin long, que ce ne sera pas facile, mais que nous avons effectivement tous les ingrédients", a-t-il poursuivi.

Mais ce sont bien ses propos sur Alonso qui ont le plus marqué. Avec un sourire, de la Rosa a reconnu l’imprévisibilité de la situation.

"Je veux juste que personne ne soit étonné s’il dit stop. En 2024, je pensais qu’il allait prendre sa retraite, et nous voilà en 2026... alors maintenant, je ne sais plus quoi dire", a-t-il conclu en riant.