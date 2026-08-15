Pourquoi la ’stratégie’ de Mercedes F1 la retarde dans son développement

James Allison affirme que la décision de l’équipe de peaufiner certains développements de sa W17 a provoqué un décalage dans la course au titre et aux victoires. Le directeur technique de Mercedes F1 admet que certaines décisions ont pesé dans la lutte, puisque l’équipe a vu Ferrari et McLaren accélérer certains développements et gagner des courses, alors qu’un nouveau package est prévu sur la voiture de George Russell et Kimi Antonelli après la pause.

Dans le podcast Nu Silver Arrows Radio Show de l’équipe, il a détaillé comment Mercedes a décidé d’allonger son cycle de développement, ce qui crée des évolutions plus ambitieuses et parfois plus longues à mettre en piste.

"Sur le plan aérodynamique, le taux de gain pour chaque semaine qui passe en soufflerie, la quantité de temps au tour que nous trouvons, le taux de gain, est d’environ six à sept fois ce qu’il était l’année dernière" a déclaré Allison.

"C’est environ une demi-seconde tous les deux mois, quelque chose comme ça, donc c’est vraiment, vraiment très raide. Et nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour lancer une voiture en début d’année qui allait être performante. Dieu merci, c’était un bel effort."

"Mais l’un des aspects de notre stratégie de développement était que nous avons pris une décision en interne, du côté de l’aérodynamique et de la carrosserie de la voiture, de la repousser plus tard que nous ne l’avions jamais fait auparavant, de plusieurs semaines. Et que nous allions suivre un plan qui présentait moins que zéro marge d’imprévu."

"En raison de ce plan, nous avons obtenu autant, cette pente de développement très, très abrupte, nous avons obtenu autant de cette pente de développement abrupte dans la première voiture lors de la première course qu’il était humainement possible d’y intégrer."

"Et nous avons tout vidé pour y parvenir. D’autres équipes ne sont peut-être pas arrivées avec un résultat aussi tardif, aussi proche de la limite. Par conséquent, elles ont mis à jour leur voiture plus tôt."

L’ingénieur a expliqué qu’un avantage d’une demi-seconde pouvait être complètement anéanti au moment où les autres équipes apporteraient leurs évolutions, et c’est pour cela que l’avantage de son équipe a été mis à mal dans les dernières courses, avec seulement deux victoires sur les cinq dernières manches.

"Elles ont réglé leur voiture plus tôt dans le temps, elles ont ensuite développé la première amélioration pour qu’elle arrive plus tôt dans la saison. Nous sommes donc arrivés, vous savez, débordants de performance, mais avec tout de dépensé."

"Nous avons rempli nos réservoirs pour en donner plus, et nous sommes un peu en décalage. Et notre programme de développement, en raison de notre arrivée hâtive, tourne maintenant avec une ou deux courses de retard sur les rythmes de mise à jour des autres."

"Il semble, au vu des temps au tour que nous constatons, que tout le monde soit sur la même pente que nous. Tout le monde se développe à hauteur d’environ une demi-seconde tous les deux mois. Et par conséquent, être en décalage d’un demi-pas avec le cycle de développement signifie que vous pouvez avoir une demi-seconde comme nous l’avons eu au début de l’année."

"Un seul cycle de développement réduira cela à néant. Et c’est assez effrayant. Mais vous savez aussi qu’il y a du répondant dans le réservoir. C’est juste une question de savoir quand nous allons apporter nos pièces."

"Notre stratégie est simplement d’essayer de garder notre nez en avant et de veiller à ce que le prochain progrès en performance rétablisse la qualité que nous avions injectée au début de la saison. Nous devons simplement traverser ces moments effrayants où les autres apportent toutes leurs nouvelles pièces sophistiquées."