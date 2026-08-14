Ce que Pérez a appris de Verstappen après quatre ans chez Red Bull

Après quatre saisons passées aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull, Sergio Pérez a quitté l’écurie de Milton Keynes avec un bilan contrasté, entre victoires, titres constructeurs et une relation parfois difficile avec le quadruple champion du monde. Désormais engagé avec Cadillac pour les débuts de la nouvelle écurie en Formule 1, le Mexicain estime pourtant que cette expérience l’a profondément fait progresser.

Sergio Pérez garde ainsi de son passage chez Red Bull des enseignements particulièrement précieux. Arrivé dans l’écurie en 2021, le Mexicain y a passé quatre saisons avant de connaître une année sur la touche. Son retour en Formule 1 en 2026 s’est effectué sous les couleurs de Cadillac, nouvelle venue sur la grille.

Interrogé dans le podcast High Performance, Pérez a notamment insisté sur l’influence exercée par Max Verstappen sur sa propre progression.

"Être pendant quatre ans aux côtés de Max, c’est avoir une force motrice," explique-t-il. "Même s’il bénéficie de tout le soutien dont un pilote peut rêver, Max est une force immense, un pilote extrêmement complet dans tous les domaines."

La comparaison avec Verstappen n’a pas toujours été simple pour Pérez. Chez Red Bull, le Néerlandais a rapidement pris le dessus et est resté le pilote autour duquel l’écurie est structurée. Pérez a néanmoins pu observer de très près la manière dont son équipier travaillait avec les ingénieurs et orientait le développement de la voiture.

"Cela m’a vraiment appris à diriger mon équipe de course également. Max est un véritable leader dans sa façon de pousser tout le monde autour de lui vers davantage de performance. Il sait exactement ce dont il a besoin pour aller vite et là où il manque quelque chose."

Le passage de Pérez chez Red Bull aura effectivement été mouvementé. Le Mexicain a contribué à deux titres constructeurs remportés par l’écurie, tout en occupant progressivement un rôle de second pilote derrière Verstappen. Malgré son apport aux succès de l’équipe et aux sacres de son équipier, il n’a jamais été en mesure de jouer lui-même le titre mondial jusqu’au bout.

"Max est aussi un travailleur acharné. Apprendre cela de Max et le voir directement pendant quatre ans, avec des voitures très différentes, m’a définitivement rendu plus rapide," affirme le pilote Cadillac.

Pérez estime surtout avoir découvert auprès du Néerlandais une capacité assez rare à identifier précisément les faiblesses de son environnement et à mobiliser toute l’équipe pour les corriger.

"Pousser l’équipe dans une certaine direction, lui donner cette direction, ce n’est pas quelque chose que beaucoup de pilotes savent faire," détaille-t-il.

"Leur dire exactement là où nous manquons quelque chose et comment nous pouvons y parvenir, c’est quelque chose de très, très particulier que j’ai appris."

Pérez refuse l’idée d’une soudaine résurrection

Après une dernière période particulièrement compliquée chez Red Bull, Pérez a également été confronté à un discours selon lequel il aurait retrouvé un niveau inattendu depuis son arrivée chez Cadillac.

Le Mexicain refuse toutefois l’idée d’une soudaine transformation de ses performances.

"Je n’ai pas été capable de montrer mon véritable potentiel au cours des six derniers mois chez Red Bull, en raison de circonstances très différentes," rappelle-t-il. "Il y avait beaucoup de circonstances derrière cela."

"Les gens pensent que je suis en train de faire mieux que prévu actuellement, mais je pilotais déjà à un très haut niveau auparavant, compte tenu des circonstances dans lesquelles je me trouvais. Et il n’y a aucune différence avec cette nouvelle génération de voitures."

Les statistiques brutes de Cadillac ne racontent pas nécessairement toute l’histoire, mais Pérez estime avoir rapidement retrouvé ses sensations et se montre satisfait de son niveau de performance.

"Je suis vraiment heureux de mon niveau actuel, de ma vitesse. Je suis vraiment heureux et j’ai l’impression de devenir meilleur et meilleur. Je dois simplement continuer à performer. C’est la seule chose qui compte pour moi actuellement."

Le plus difficile ? Retrouver le rythme de la F1

Son retour à temps plein dans la discipline n’a toutefois pas été immédiat. Après une année loin de la compétition, Pérez explique que le principal obstacle n’a finalement pas été le pilotage, mais le rythme de vie imposé par un calendrier de Formule 1.

"Le plus gros défi a honnêtement été de retrouver le rythme du programme d’un pilote de F1," révèle-t-il.

"C’était une reprise particulièrement brutale, avec des déplacements internationaux incessants et très peu de temps pour m’adapter à mon nouvel environnement. Au début, je faisais un essai, puis je recevais un message me disant que je devais être dans deux jours dans un autre pays, puis deux jours plus tard dans encore un autre pays," raconte-t-il.

"Pour retrouver ce rythme, on a tendance à oublier comment est la vie d’un pilote de F1, à quel point tout est chargé et programmé. On vit selon un emploi du temps. Pour moi, c’était la chose la plus difficile pour retrouver le rythme."

"Ensuite, au bout de deux ou trois mois, je n’avais pas le choix, alors je m’y suis habitué," conclut-il.