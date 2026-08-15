Tsolov va effectuer son premier test F1 avec Racing Bulls, objectif Super Licence en vue

Leader du championnat de Formule 2 après une première partie de saison particulièrement convaincante, Nikola Tsolov va franchir une nouvelle étape importante dans son parcours vers la Formule 1. Le pilote bulgare prendra prochainement le volant d’une Racing Bulls à Imola, où il disposera d’une VCARB 02 de 2025 pour effectuer son premier véritable roulage en Formule 1.

Tsolov se verra offrir cette opportunité à la fin du mois d’août, dans le cadre d’une journée d’essais organisée par Racing Bulls sur l’Autodromo Enzo et Dino Ferrari, en Emilie-Romagne. Celle-ci coïncidera avec la dernière journée de tournage promotionnel de l’écurie pour la saison.

Le 27 août, Liam Lawson et Arvid Lindblad seront au volant de la VCARB 03 de cette année pour cette journée de tournage. Leur roulage sera limité à un total cumulé de 200 kilomètres, conformément aux règles applicables à ce type d’événement.

Tsolov, lui, bénéficiera d’un cadre réglementaire différent. Il pourra piloter la VCARB 02 dans le cadre des essais TPC, avec une voiture précédente (Testing of a Previous Car).

L’évolution du règlement de la F1 pour 2026 permet à Tsolov de prendre le volant d’une monoplace de la saison précédente. Jusqu’à l’an dernier, les équipes devaient utiliser des voitures répondant à une réglementation datant d’au moins deux saisons.

L’objectif est évidemment de permettre au Bulgare d’accumuler les kilomètres qui lui manquent encore pour pouvoir prétendre à une participation aux séances d’essais libres du vendredi.

Tsolov a déjà eu l’occasion de conduire une monoplace de Formule 1, mais uniquement lors de démonstrations. En juin 2025, il avait piloté la Red Bull RB7 dans les rues de Sofia, avant de prendre le volant de la RB8 au Festival of Speed de Goodwood plus tôt cet été.

Peter Bayer, directeur général de Racing Bulls, avait confirmé en juillet que l’équipe envisageait de lui offrir un véritable programme d’essais.

"Nous envisageons actuellement de lui faire effectuer un essai TPC, parce qu’il a besoin d’une licence pour pouvoir participer aux séances du vendredi," avait expliqué Bayer.

"Il lui manque encore quelques kilomètres. Et nous prévoyons de faire cela à l’automne."

L’occasion se présente donc désormais plus tôt que prévu, avec ce roulage programmé à Imola, après Zandvoort.

La Super Licence reste l’objectif

Au-delà de l’expérience accumulée au volant de la VCARB 02, cette journée revêt une importance particulière pour Tsolov en raison de sa situation au regard de la Super Licence FIA.

Le Bulgare ne possède pas encore les points nécessaires pour obtenir le précieux sésame qui lui permettrait de prendre part à un Grand Prix de Formule 1.

Il compte actuellement 25 points sur les trois dernières saisons, tous obtenus en 2025 lorsqu’il avait terminé vice-champion de Formule 3. Avec ce test F1, Tsolov sera aussi éligible à participer aux Libres 1 en 2e partie de saison.

Ensuite, une place dans le top 5 du championnat de Formule 2 lui permettrait d’obtenir les points nécessaires à l’attribution de la Super Licence. Un tel résultat pourrait également le placer en position intéressante sur le marché des pilotes pour 2027.

Et Tsolov est actuellement particulièrement bien placé puisqu’il mène le championnat de Formule 2.

Ses performances n’ont évidemment pas échappé à Racing Bulls. Mais contrairement à certaines rumeurs apparues durant l’été, aucune décision n’a encore été prise concernant une éventuelle promotion du Bulgare pour la saison prochaine.

Certains médias avaient affirmé que Tsolov avait déjà reçu des garanties concernant un baquet chez Racing Bulls en 2027. Peter Bayer avait rapidement tempéré ces spéculations.

"Ce ne sont que des rumeurs," avait-il répondu le mois dernier.

"Il fait un travail remarquable et c’est un immense talent que nous avons naturellement sur notre radar. Mais nous n’avons disputé qu’une dizaine de courses et Liam et Arvid font eux aussi un travail tout aussi remarquable. Ce n’est donc même pas à l’ordre du jour pour le moment."

Alan Permane, directeur de l’équipe, s’était montré encore plus élogieux à propos du jeune pilote.

"Il fait incroyablement bien les choses," avait-il déclaré.

"Il mène désormais le championnat de F2. Donc dire qu’il est sur notre radar serait un euphémisme. Il est le prochain sur la liste, je pense que c’est juste de le dire."

Mais le Britannique reconnaissait ne pas savoir quand cette opportunité pourrait se présenter.

"Quand cela arrivera, je ne sais honnêtement pas. Il n’est certainement pas faux de dire que nous n’y réfléchissons pas pour le moment. Il est là, il fait son travail, nous faisons le nôtre, et nous prendrons une décision pour savoir si, et quand, il rejoindra Racing Bulls plus tard, j’en suis certain."

Deux baquets, trois candidats ?

Le principal problème pour Tsolov est que Racing Bulls n’est pas activement à la recherche de nouveaux talents.

Liam Lawson occupe actuellement la neuvième place du championnat, ce qui représente en pratique la meilleure position accessible à un pilote qui ne dispose pas d’une monoplace appartenant aux quatre équipes de pointe. Le Néo-Zélandais réalise donc une deuxième saison complète en Formule 1 particulièrement solide.

À ses côtés, Arvid Lindblad impressionne pour sa première année dans la discipline. Le Britannique pointe au 11e rang du championnat et a régulièrement été capable de pousser Lawson dans ses retranchements.

La situation est d’autant plus complexe que le maintien d’Isack Hadjar chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen semble très probable.

La porte menant à Racing Bulls apparaît donc davantage entrouverte que grande ouverte pour Tsolov. Une éventuelle promotion pourrait notamment dépendre d’un scénario beaucoup plus improbable : le départ de Verstappen de Red Bull, qui bouleverserait alors l’ensemble de la pyramide de pilotes du constructeur autrichien.

Lawson avait lui-même expliqué avant la trêve estivale qu’il s’attendait à ce que des discussions concernant son avenir aient lieu à cette période. Des clarifications pourraient donc intervenir prochainement.

Tsolov veut saisir sa chance

Dans ce contexte, le test d’Imola tombe à point nommé. Racing Bulls pourra enfin observer directement le comportement de Tsolov au volant d’une Formule 1 relativement récente, et non plus uniquement à travers ses performances en Formule 2.

L’essai pourrait donc fournir des informations précieuses alors que les deux équipes de la filière Red Bull semblent disposer de pilotes qui satisfont tout le monde. Un cas assez rare ces dernières années.

Tsolov a récemment confirmé qu’il n’avait reçu aucune information concernant son avenir immédiat. Mais le leader de la F2 affiche une confiance certaine dans sa capacité à réussir le passage à la Formule 1.

"Je n’ai évidemment aucune information sur ce qui va se passer, mais je suis confiant dans ma capacité à m’adapter rapidement si j’en ai l’opportunité," a-t-il expliqué.

"On veut toujours croire que l’on est le meilleur dans ce que l’on fait, et j’essaie de le démontrer cette année. Et sachant ce que j’ai fait jusqu’ici, je pense que je devrais être capable de bien m’adapter si on m’en donne l’opportunité. Je sais que je travaillerai aussi dur que possible pour l’obtenir et, oui, je suis globalement confiant."