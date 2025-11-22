Alpine F1 : Gasly s’est ’arraché’ pour atteindre la Q3 à Las Vegas

Pierre Gasly a encore réalisé une performance remarquable à Las Vegas. Qualifié cinquième en 2023 et troisième l’an dernier dans la capitale du jeu, le pilote Alpine F1 s’est hissé en Q3 malgré une A525 peu performante, et il s’élancera dixième en course.

Il regrette un manque de performance en pneus intermédiaires, dû à une utilisation difficile des gommes et à une mauvaise mise en température. Il pense qu’il aurait pu faire mieux en pneus pluie.

"Honnêtement, la Q1 et la Q2 étaient très bien dans des conditions difficiles. Avec les pneus pluie c’était compliqué mais on était performants. Il a fallu s’arracher pour aller chercher la Q3 donc j’étais content" a déclaré Gasly à Canal+.

"Avec les pneus intermédiaires, il n’y a pas un seul tour où j’ai réussi à les faire entrer dans la bonne fenêtre de fonctionnement, j’étais en glisse de partout, je n’arrivais pas à freiner, on était loin en termes de temps."

"Il fallait essayer de mettre de la température dans les pneus mais on n’y arrivait pas du tout. On doit voir ce qu’on aurait pu faire, je pense que les raisons pour lesquelles on était bien en pneus pluie sont les raisons pour lesquelles on n’était pas bien en intermédiaires, mais on peut être satisfaits d’être en Q3."

Interrogé sur ce qu’il attend de la course, le Français pense qu’il sera difficile d’anticiper les stratégies, le graining et la dégradation des pneus, et que de nombreuses choses pourraient encore arriver.

"Honnêtement, il s’est passé beaucoup de choses ce week-end avec des drapeaux rouges, de la pluie, et on n’a pas beaucoup de données sur le sec ! C’est bien de partir dans la zone des points, on va se bagarrer avec les voitures autour de nous, j’espère faire un bon résultat et pourquoi pas, aller chercher des points."

Franco Colapinto est passé en Q2 mais n’a pas réussi à faire mieux que la 15e place, et il analyse ses problèmes : "C’était très difficile, j’ai beaucoup glissé, ce n’était pas agréable de piloter la voiture. Les conditions étaient piégeuses, j’ai touché le vibreur et j’ai perdu la voiture."

L’Argentin espère profiter d’une course chaotique demain : "C’est dommage mais j’espère une meilleure journée demain. Je pense qu’il y a beaucoup d’inconnues pour tout le monde donc on verra ce qu’on peut faire."