Sécurité des F1 : Antonelli, Piastri et Leclerc réagissent au crash de Bearman

C’est un point qui fait déjà nécessairement polémique : l’énorme crash entre Franco Colapinto et Oliver Bearman a mis en lumière les dangers inhérents à la révolution réglementaire de 2026. Les différentiels de vitesse, dus aux niveaux de recharge de batterie, ont été plusieurs fois décrits (notamment par le patron du GPDA, Carlos Sainz), comme une source potentielle de danger et d‘accidents.

Et ce qui devait arriver… est arrivé en course ce dimanche, à Suzuka. Oliver Bearman est arrivé sur Franco Colapinto avec un différentiel de vitesse de près de 90 km/h ; il a cherché à l’éviter (ou à le dépasser ?) en allant hors-piste à gauche, juste avant Spoon. Il a tapé dans des panneaux à gauche avant de heurter violemment le mur, avec un impact estimé à 50 G. On a vu ensuite le pilote Haas F1 sortir en se tenant la cheville, mais heureusement, il n’y a pas de fracture.

Immédiatement, une polémique est née dans le paddock. Carlos Sainz a taclé la FIA, confirmant ainsi ses précédentes déclarations… et la Fédération a sorti un communiqué, sans doute publié dans l’urgence, pour indiquer que des ajustements seraient comme prévu étudiés en avril.

Les trois premiers du Grand Prix du Japon ont été interrogés sur cette polémique naissante. Faut-il que la FIA revoie les règles de récupération d’énergie, pour éviter tout danger potentiel à l’avenir ?

« Je n’ai pas bien vu ce qu’il s’est passé » a réagi le vainqueur et leader du championnat, Andrea Kimi Antonelli.

« Je ne sais pas non plus si le pilote de devant... S’est-il également déporté de manière assez agressive ? Je veux dire, oui, c’est indéniablement un problème majeur, mais la FIA étudie déjà les moyens d’améliorer les choses pour Miami, à la fois pour les qualifications et pour la course. Donc, attendons de voir ce qui va se passer. Mais oui, pour être honnête, c’est très délicat. »

Leclerc veut surtout changer le réglement pour les qualifications

Charles Leclerc, le 3e de l’épreuve, reconnaît que les pilotes ont longtemps identifié ce problème de différentiel de vitesse comme un facteur dangereux. Mais il faut aussi que les pilotes s’y adaptent mieux...

« Oui, avec ces voitures, nous devons assurément courir différemment, cela ne fait aucun doute. L’un des points soulevés concernait le fait de se déporter ou de changer de trajectoire lorsqu’on subit une coupure brutale de l’énergie électrique (clipping), et c’est ce qui crée des scénarios assez dangereux. »

Le pilote Ferrari pense néanmoins que si la FIA devait changer le règlement, ce serait d’abord concernant les qualifications. Bref, la priorité doit être dirigée vers le samedi, et non vers le dimanche (Leclerc s’oppose ainsi à Sainz).

« Devons-nous absolument tout changer pour la course ? Je l’ignore. Je ne pense pas être le seul d’après mes discussions avec d’autres pilotes, les avis sont peut-être partagés, mais j’apprécie vraiment ces voitures pour ce qui est de la lutte en piste. »

« Je pense que pour les qualifications, il y a indéniablement des ajustements à faire pour que nous puissions pousser ces voitures à la limite sans avoir à trop penser à l’énergie. Pour la course, cela passe aussi par de simples ajustements de notre côté dans notre façon de courir, de défendre, et par la prise en compte du fait que les différences de vitesse peuvent être plus importantes ; et là-dessus, cela concerne probablement plus les voitures qui défendent que celles qui attaquent. De mon côté aussi, en Australie, il y a eu des moments assez délicats avec George. Alors oui, je pense que ça s’améliorera avec le temps, mais c’est assurément compliqué. »

Des situations parfois effrayantes pour Piastri

Oscar Piastri, le 2e de la course du Japon, relève lui que Franco Colapinto n’était pas même en train de récupérer l’énergie, ce qui l’effraie d’autant plus.

« Nous avions évoqué cette possibilité dès la conception de ces voitures. Oui, c’est ce avec quoi nous devons composer à cause des unités de puissance. Il n’y a pas de moyen facile de contourner le problème. D’après ce que j’ai vu, il n’y avait pas de feu clignotant sur la voiture de Colapinto, donc je ne pense même pas qu’il était en phase de coupure d’énergie, ce qui est évidemment un peu inquiétant. »

« J’ai eu une grosse frayeur lors des essais libres avec Nico [Hülkenberg] parce qu’il m’a rattrapé environ trois fois plus vite que ce à quoi je m’attendais dans la ligne droite, alors que nous étions tous les deux à fond sur l’accélérateur. Je pense donc qu’il y a clairement une part d’apprentissage pour nous en tant que pilotes ; et là où l’accident s’est produit, ce n’est pas un endroit où l’on s’attend à voir quelqu’un revenir d’aussi loin avec une telle différence de vitesse. »

Piastri sait que la FIA pourrait bientôt changer le règlement, ce qui le rassure tout de même.

« Et le temps que nous assimilions tout cela, il est probable que des choses comme celle-ci se produisent malheureusement, ce qui est dommage. Mais nous comprenons, en tant que sport, qu’il y a beaucoup de choses à ajuster, beaucoup de choses à changer, et tout particulièrement pour des raisons de sécurité, oui, il y a des points qui doivent être examinés assez rapidement. »