Sainz tacle la F1 pour avoir ignoré les avertissements des pilotes, la FIA lui répond !

Le Grand Prix du Japon a été marqué par un accident spectaculaire impliquant Ollie Bearman, qui a quitté la piste à l’approche des virages Spoon à 308 km/h, après avoir tenté d’éviter Franco Colapinto dont l’Alpine avait ralenti en raison d’un super-clipping. La différence de vitesse estimée entre les deux monoplaces était de 90 km/h, et Bearman a perdu le contrôle sur l’herbe avant de percuter le mur avec un choc à 50G. Transporté au centre médical pour des radios, celles-ci sont revenues normales, rassurant sur son état de santé.

Carlos Sainz a pris sa casquette de directeur du GPDA et n’a pas caché sa frustration après cet incident, affirmant que ce type de situation avait été prédit par les pilotes depuis le début de la saison. Selon lui, l’attention de la Formule 1 et de la FIA a trop longtemps été centrée sur la performance en qualifications, au détriment de la sécurité en course.

A noter que la FIA a réagi à l’accident et aux propos de Sainz au moment de la publication de cet article. Le communiqué de la FIA est disponible en fin d’article.

"Pour être honnête, je suis impatient de voir ce que la FOM et la FIA vont proposer avec les nouvelles réglementations. J’espère que nous trouverons quelque chose de mieux pour Miami, étant donné que l’accident d’Ollie que nous avons vu aujourd’hui, nous l’avions annoncé," a déclaré Sainz.

"Ces vitesses de rapprochement et ce type d’accident allaient toujours arriver, et je ne suis pas très satisfait de ce que nous avons eu jusqu’ici. J’espère que nous trouverons une solution qui réduira ces vitesses et permettra de courir en sécurité."

Le pilote espagnol a également exprimé son étonnement face à la décision de prioriser les qualifications au détriment de la sécurité en course.

"J’ai été tellement surpris quand ils ont dit : ‘Non, nous allons régler les qualifications et laisser la course telle quelle, car c’est excitant’. Nous, pilotes, avons été très clairs : le problème n’est pas seulement les qualifications, c’est aussi la course. Nous avons averti que ce type d’accident allait se produire."

Sainz a souligné le danger potentiel sur les prochains circuits urbains.

"Ici, nous avons eu de la chance qu’il y ait une zone de dégagement. Imaginez à Bakou, Singapour ou Las Vegas, avec ces vitesses de rapprochement et ces murs si proches. En tant que GPDA [Grand Prix Drivers Association], nous avons prévenu la FIA que ce type d’accidents allait se produire souvent avec ce règlement, et il faut agir rapidement."

L’Espagnol a aussi rappelé la force du choc.

"C’était 50 G de ce que j’ai entendu. C’est plus que mon crash en Russie en 2015, qui était de 46 G. Imaginez le genre d’accident que vous pourriez avoir à Vegas, Bakou, etc. J’espère que cela servira d’exemple et que la FIA et la FOM écouteront les pilotes plutôt que seulement les équipes et ceux qui disent que la course est correcte, parce que ce n’est pas le cas."

D’autres pilotes ont préféré ne pas commenter directement le crash de Bearman, mais ont partagé les inquiétudes de Sainz sur les vitesses de rapprochement. Pour Fernando Alonso, le danger est particulièrement présent en qualifications.

"Pour moi, la partie la plus dangereuse, c’est les qualifications. Quand quelqu’un est en tour de recharge et qu’un autre est en tour rapide, la différence de vitesse est folle."

"Des circuits comme Bakou, Singapour ou Monaco, où il n’y a pas de zones de dégagement, seront compliqués, surtout avec 22 voitures. Mais oui, voyons si d’ici là, il y aura quelques ajustements sur le règlement."

La FIA réagit aux critiques

Suite à l’accident d’Oliver Bearman lors du Grand Prix du Japon et au rôle joué par les vitesses d’approche élevées dans cet accident, la FIA souhaite apporter les précisions suivantes.

"Depuis leur introduction, les règlements 2026 font l’objet de discussions continues entre la FIA, les écuries, les motoristes, les pilotes et la FOM. Par conception, ces règlements incluent un certain nombre de paramètres ajustables, notamment en matière de gestion de l’énergie, permettant une optimisation basée sur des données réelles."

"Toutes les parties prenantes ont toujours convenu qu’un examen structuré serait mené après la phase initiale de la saison, afin de recueillir et d’analyser suffisamment de données. Plusieurs réunions sont donc prévues en avril pour évaluer l’application des nouveaux règlements et déterminer si des ajustements sont nécessaires."

"Tout ajustement potentiel, notamment en matière de gestion de l’énergie, nécessite une simulation rigoureuse et une analyse approfondie. La FIA continuera de collaborer étroitement et de manière constructive avec toutes les parties prenantes afin de garantir le meilleur résultat possible pour le sport, et la sécurité restera toujours au cœur de sa mission. À ce stade, toute spéculation quant à la nature des changements potentiels serait prématurée. De plus amples informations seront communiquées ultérieurement."