’Ferrari a clairement un déficit en ligne droite’ mais Vasseur reste positif après le Japon

La Scuderia Ferrari peut quitter le Japon avec le sourire : podium pour Charles Leclerc, 3e, et points précieux pour Lewis Hamilton, 6e.

Selon le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, cette course a offert un spectacle riche en dépassements et a confirmé le bon niveau des deux Ferrari face à McLaren et même Mercedes. Leclerc a su gérer intelligemment la fin de course malgré la Safety Car, tandis que Hamilton a souffert d’un déficit de puissance en ligne droite mais qui s’explique.

Pour Vasseur, l’essentiel est que les deux voitures aient franchi l’arrivée et que l’équipe dispose maintenant d’un mois pour progresser avant Miami.

"Je pense que cette course a été bénéfique pour la Formule 1 et pour le championnat, car elle a offert un spectacle passionnant. Il y a eu beaucoup plus de dépassements que par le passé sur ce circuit," commente le Français.

"Pour nous, c’est un troisième podium consécutif. Charles a réalisé une très belle course face à Russell, le maintenant à distance dans les derniers tours. Il a piloté intelligemment, s’assurant parfois que la Mercedes soit devant lui pour pouvoir le dépasser à l’entrée du premier virage.

Leclerc ne pouvait-il pas espérer un peu mieux ?

"Je pense que c’était un très bon pilotage de Charles dans les derniers tours. Il a été un peu malchanceux avec la Safety Car mais c’est une très bonne performance."

Lewis Hamilton a lui révélé des problèmes de puissance tout au long de la course. Vasseur ne veut pas le confirmer pour le moment. Le Français semble suggérer que sans le mode Overtake à disposition du Britannique, il ne pouvait suivre le train devant lui.

"Pour Lewis, il est clair que lorsqu’on ne peut pas dépasser, on perd du rythme et un peloton se forme sur la piste. Lorsque l’écart avec la voiture de devant dépasse une seconde, il n’y a plus l’énergie en plus à récupérer et tout devient plus difficile. Nous savons que nous avons un déficit de performance en ligne droite et nous allons y travailler au cours des prochaines semaines."

Quant à la bataille encore serrée entre ses deux pilotes, Vasseur n’a rien à redire !

"Tant que nous avons les deux voitures à l’arrivée je suis content, c’est une bonne émulation et je pense que tout le monde préfère avoir les deux voitures à l’avant, plutôt qu’une à l’avant et une à l’arrière. Il y a du respect entre eux, ils savent que c’est Ferrari d’abord, et ils font un très bon travail en piste."

Le directeur de la Scuderia affirme ne pas être surpris du niveau de McLaren sur cette course.

"Ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas pris le départ en Chine qu’ils n’étaient pas dans la bataille. Ils étaient à notre niveau ici, et ça ne change rien qu’ils n’aient pas pris le départ en Chine. Ils étaient là, ils sont là et ils seront encore là."

Ferrari se projette maintenant vers un gros mois de travail à l’usine.

"On a maintenant un mois pour revenir plus forts à Miami. Mais c’est bien de marquer des points, d’être là et de garder notre chemin au championnat. On a clairement un déficit en ligne droite, nos pilotes s’en plaignaient, mais on a de quoi progresser."

"C’était positif pour l’équipe et pour tous ceux à l’usine de voir que nous étions capables de mener une telle course face aux McLaren et aux Mercedes. C’est une bonne façon d’aborder cette pause forcée. Nous savons que nous devons attaquer, que nous devons travailler au développement de la voiture."