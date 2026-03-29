Wolff révèle un bug pour Russell et se moque d’Antonelli pour son départ !

Le directeur de l’écurie Mercedes F1, Toto Wolff, a déclaré qu’un "défaut dans le système électrique" avait finalement empêché George Russell de monter sur le podium du Grand Prix du Japon.

Le pilote britannique a perdu la tête du championnat au profit de son coéquipier chez Mercedes, Kimi Antonelli, qui a remporté une victoire éclatante à Suzuka dimanche.

Parti de la première ligne après un mauvais départ, George Russell a pris la tête au 21e tour après l’arrêt aux stands d’Oscar Piastri, alors en tête. Il était cependant frustré par les échanges radio avec son équipe concernant la prolongation de son relais par Mercedes.

Russell s’est arrêté aux stands à la fin du 21e tour, avant l’intervention de la voiture de sécurité suite à l’accident d’Ollie Bearman au virage de Spoon.

Le pilote Mercedes était troisième au redémarrage, mais a été immédiatement dépassé par Lewis Hamilton, avant qu’un problème d’énergie au virage de Spoon, quelques tours plus tard, ne le relègue derrière Charles Leclerc.

Toto Wolff a expliqué que cela était dû à un défaut dans un système pourtant conçu pour favoriser le pilote !

"C’était un bug dans le système électrique du logiciel qui vise pourtant à donner un avantage. Cela a eu pour effet de faire un super clipping et de ralentir considérablement la voiture, et c’est là qu’il a perdu sa place au profit de Leclerc de manière inattendue, nous n’avons donc pas vraiment brillé lors de la course de George, et il avait déjà raté ses réglages en qualifications."

Bien entendu, Wolff avait de quoi se réjouir avec la 2e victoire d’Antonelli. Ce qui lui a valu de commencer par une blague !

"Un départ raté, mais ces jeunes ont appris à conduire en auto-école avec une boîte automatique ! Il faut leur apprendre à relâcher l’embrayage lentement, en douceur, et pas trop vite."

"Plus sérieusement, on ne leur donne pas les outils les plus faciles. Nos départs ont été plutôt médiocres et il faut qu’on s’améliore là-dessus. Mais dans ce cas précis, le pilote a joué un rôle déterminant dans le fait que la voiture n’a pas décollé."

"Ça avait l’air bien avec le patinage des roues, mais ce n’était pas rapide ! Mais en course, il a remonté le peloton et, au moment crucial, il a été très rapide. Nous avons pu prolonger son relais d’un tour, ce qui a fait capoter la course de George et a fait la différence."

L’Autrichien est à nouveau ému en tout cas de voir l’Italien sur la plus haute marche.

"Le moment où il était encore un enfant semble tellement loin. Il avait rencontré James Allison, qui pensait qu’il s’agissait d’un gamin qui avait perdu ses parents et qui cherchait quelqu’un. C’est incroyable. Hier, il avait 14 ans, et aujourd’hui, il en a 19."

"Il a remporté deux courses d’affilée en F1 et nous sommes vraiment ravis de la progression qu’il a accomplie. Nous devons désormais le protéger de ceux qui parlent déjà de championnats du monde. Mais il a montré qu’il est rapide, qu’il progresse et qu’il est stable."

Wolff a-t-il constaté qu’Antonelli prend l’avantage sur Russelle en termes de rythme ?

"Je dirais que c’est mitigé. L’erreur commise collectivement sur les réglages a vraiment mis George en difficulté avec la voiture. Dès la Q1, elle n’était plus assez performante et il a dû composer avec ça aujourd’hui aussi."

"Avec des voitures à égalité, ça allait être serré, mais au moment où il fallait aller vite, nous avons dû décider de protéger notre position face à Leclerc, mais Kimi réalisait des temps parfaits, ce qui a fait la différence. Mais lui [Russell], il n’avait pas une voiture parfaite."