Câmara a fait son premier test en F1 avec Ferrari, le signe d’une ascension rapide ?

Rafael Câmara a fait ses débuts au volant d’une Ferrari de F1 lors d’essais privés sur le Hungaroring. Le champion en titre de Formule 3 et prétendant au titre en Formule 2, qui est aussi membre de la Ferrari Driver Academy, a eu un tout premier aperçu du pilotage d’une Formule 1 en enchaînant les tours sur le circuit qui accueille le Grand Prix de Hongrie. Il était au volant de la Ferrari SF-25 de l’année dernière, puisque les TPC peuvent se faire avec les voitures les plus récentes de la génération précédente.

Il s’agissait de sa première expérience de conduite d’une monoplace de F1, alors que le Brésilien espère atteindre la catégorie reine, peut-être dès l’an prochain grâce à sa fulgurante ascension. Le Brésilien a remporté les titres de FRECA et de Formule 3 lors de saisons consécutives, et cherche désormais à décrocher le titre de F2 dès sa première année, alors qu’il compte déjà deux podiums lors des deux courses principales disputées cette année, en attendant sa première victoire.

"J’ai rejoint Ferrari en 2021, en intégrant l’académie. Depuis, ils m’ont vraiment aidé, surtout dans les championnats, sur la façon de se préparer, sur l’ensemble du championnat. Mais aussi chaque week-end, sur l’approche à avoir, et sur la préparation en dehors de la piste, tant sur le plan mental que physique" a déclaré Câmara.

"De même pour l’implication, je pense que cela m’a vraiment aidé à comprendre et même à prendre plus de responsabilités. Quand on est très jeune, parfois, on ne réalise pas à quel point c’est important, mais ils m’ont vraiment, vraiment aidé de ce côté-là."

"C’est un partenariat fructueux. Ce furent de belles années dans ma carrière en monoplace, et j’espère pouvoir les rendre fiers du travail que nous accomplissons ensemble. J’espère que ce sera une autre bonne année."

Son camarade de la filière des jeunes pilotes Ferrari, Dino Beganovic, était également présent lors de ces essais. Le Suédois avait déjà piloté la SF-25 lors des tests d’après-saison 2025 à Abu Dhabi, et c’était donc moins une découverte pour lui.

"Très, très heureux de remonter dans une F1 avec la Scuderia Ferrari ici à Budapest" a déclaré Beganovic. "Deux journées incroyables de bouclées. Un super moment passé de retour dans la voiture. Cela faisait un moment depuis Abu Dhabi, donc j’ai vraiment, vraiment apprécié, comme toujours. C’est toujours une sensation fantastique et j’ai hâte d’être à la prochaine fois."