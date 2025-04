Sainz : Un arrêt au stand supplémentaire ne résoudra pas tout

Obliger les pilotes à effectuer un arrêt au stand supplémentaire, avec des pneus plus tendres par exemple, n’encouragerait pas énormément les dépassements lors de courses processionnelles comme le Grand Prix du Japon la semaine dernière, déclare Carlos Sainz.

Plus de la moitié des pilotes ont terminé au même rang qu’au départ de la course de 53 tours de dimanche à Suzuka. Cela a suscité des inquiétudes quant à la qualité des courses pour le reste de la saison.

Sainz estime que des pneus plus tendres, promis par Pirelli F1, favoriseront la compétition mais cela restera limité.

"Ce qui favorise les dépassements, à mon avis, c’est le delta avec la voiture de devant."

"En F1, si vous êtes seulement un dixième de seconde plus rapide, vous ne pourrez jamais dépasser. À Suzuka, il faut être cinq, six ou sept dixièmes plus rapide que la voiture de devant pour dépasser. Le seul moyen d’y parvenir à Suzuka est la dégradation."

"Je serais donc ravi qu’ils optent pour des composés un peu plus tendres. Étant donné que le pneu est plus robuste, un composé plus tendre augmenterait la dégradation et les chances de dépassement. Mais l’écart risque encore d’être trop faible et les dépassements pourraient alors se faire sur le moment du choix des arrêts."

La FIA a déjà approuvé une modification ponctuelle du règlement pour le Grand Prix de Monaco, obligeant les pilotes à changer de pneus deux fois au lieu d’un, dans l’espoir de multiplier les changements de position. Cependant, Sainz ne pense pas qu’une telle règle aurait rendu la course de la semaine dernière plus mouvementée.

"Si vous optez pour trois relais obligatoires sur un circuit comme Suzuka, par exemple, vous aurez une course à fond avec les trois composés et les tours d’arrêt aux stands seront toujours plus ou moins les mêmes, dans le sens où nous nous sommes tous arrêtés dans le même tour. Il n’y aura pas de gros delta de pneus ni de gros delta de dépassement."

"Pour moi, il s’agit plutôt de s’assurer que les courses se déroulent toujours entre un et deux arrêts, car ainsi, les équipes tenteront de faire un seul arrêt avec une forte dégradation, tandis que d’autres iront plus vite avec deux arrêts pour tenter de dépasser et d’atteindre le drapeau à damier plus rapidement. Voilà mon avis mais c’est évidemment très délicat à prédire."

Sainz a souligné que les pilotes avaient exhorté Pirelli à créer des pneus plus résistants à la surchauffe, afin de pouvoir rouler plus facilement proches les uns des autres, plutôt que d’accélérer leur dégradation.

"Nous devons tous organiser nos réflexions et donner à Pirelli une vision et un objectif plus clairs."

"Bravo à Pirelli pour avoir franchi une étape que nous leur avons toujours demandée : réduire la dégradation des pneus et les rendre moins sensibles à la surchauffe. Ils ont franchi une étape et, cette année, nous pouvons attaquer davantage en course."

"Nous revenons maintenant à des courses faciles à un arrêt, et nous nous plaignons du manque de dégradation, alors que nous en voulons davantage. Je pense donc que la F1 doit se rassembler pour suivre le même raisonnement, car nous demandons une chose et nous nous plaignons tous à nouveau. C’est un peu le chaos, à mon avis."