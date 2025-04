Gasly déplore la perte de temps ’évidente’ causée par le moteur Renault F1

Pierre Gasly a remis sur la table les problèmes de performance moteur que rencontre Alpine lorsqu’il a fait le bilan du Grand Prix du Japon, ce jeudi à Bahreïn. Le manque de moyens investis par Renault dans l’usine de Viry - condamnée depuis à l’arrêt de son activité F1 - a causé la création d’un moteur moins puissant qui continue à causer des soucis à l’équipe.

"Quand on termine une séance et qu’on observe les GPS des voitures, on comprend très facilement où l’on perd. Sur les lignes droites. Au Japon nous étions parmi les plus rapides dans les Esses" note Gasly, qui confirme un bilan sans appel.

"Nous avons exploité au maximum notre package actuel, mais nous sommes juste un peu trop lents. Nous ne parlons pas beaucoup à nos concurrents, mais nous manquons juste un peu de rythme dans certains secteurs rapides. Les zones où nous perdons du temps sont assez évidentes."

Cela n’aide pas Gasly à se battre puisque lorsqu’il essaie de se placer à hauteur d’un concurrent, le manque de puissance l’empêche de profiter du DRS. Et à l’inverse, le Français se plaint d’être vulnérable face à ses rivaux quand ils l’attaquent.

"Quand on est en position de force pour attaquer, comme je l’étais avec Fernando [Alonso] à la fin du Grand Prix, je ne réussis jamais à me rapprocher suffisamment pour tenter quelque chose. Et, en même temps, nous sommes vulnérables dès que quelqu’un se retrouve assez près derrière."

"Nous connaissons les compromis de notre package. De l’autre côté, dans les virages rapides, nous sommes très compétitifs et plus rapides que toutes les voitures qui nous entourent. Mais nous verrons s’il y a de meilleurs compromis à trouver pour en tirer le meilleur parti ou simplement pour être un peu plus compétitifs."

Il ne veut pas encore baisser les bras sur cette saison 2025 et est convaincu qu’Alpine peut revenir en milieu de classement : "Honnêtement, je ne chercherais pas trop à conclure là-dessus. C’est normal, et les gens observeront la situation du championnat et pourront peut-être en tirer des conclusions préliminaires. Mais ce n’est pas le cas pour moi."

"On a vraiment l’impression que pour certains points, il y a beaucoup de voitures que nous pouvons battre et nous faisons partie du groupe de voitures qui va se battre toute la saison pour ces points. Nous ne sommes peut-être pas les favoris pour le moment, si l’on considère les performances de Racing Bulls et de Williams, qui ont également été extrêmement rapides."

"Mais je suis confiant que nous les aurons à un moment donné, sur des circuits qui nous seront plus favorables. Nous devons améliorer nos performances, c’est sûr, mais je suis confiant que cela viendra. Nous devons juste nous concentrer sur nous-mêmes."