Sainz refuse déjà l’étiquette de ’tueur de F1’ pour le Madring

Le nouveau circuit de Madrid s’apprête à faire son entrée au calendrier de la Formule 1 avec la promesse d’un rendez-vous aussi spectaculaire qu’exigeant. Les premiers essais réalisés en Formule 3 ont toutefois suscité de sérieuses interrogations. Carlos Sainz refuse pourtant de tirer des conclusions définitives et préfère attendre les premiers tours des monoplaces de Formule 1 avant de reprendre à son compte [le qualificatif de "tueur de voitures" employé par James Vowles.

Le directeur de Williams a qualifié le nouveau tracé madrilène de potentiel "car killer", après un essai particulièrement mouvementé réalisé par les pilotes de Formule 3. Les chiffres avaient de quoi interpeller, avec 19 interruptions sous drapeau rouge, trois châssis cassés et six problèmes de suspension.

Carlos Sainz, qui s’exprimait avant de quitter Monza dimanche, refuse toutefois de transposer automatiquement ces difficultés à la Formule 1.

"Je pense que l’étiquette de ’tueur de voitures’ concerne les voitures de F3 pour le moment," note le pilote Williams qui est également ambassadeur du circuit.

L’Espagnol estime qu’il faudra attendre les premiers essais des F1 pour véritablement mesurer l’impact du tracé sur les monoplaces de la catégorie reine.

"Nous devrons voir si c’est un ’tueur de F1’ ou non. Ce qui est certain, c’est que c’est un circuit très compliqué et très spectaculaire."

Le pilote Williams a déjà pu découvrir le Madring au volant d’une Ford Mustang mais surtout dans le simulateur. Et cette première approche lui a confirmé une chose : les pilotes vont devoir relever un défi particulièrement important lorsqu’ils prendront la piste pour la première fois.

"Nous l’avons tous dit après l’avoir piloté dans le simulateur : nous avons été surpris par son niveau de complexité et par la difficulté que cela va représenter."

Sainz considère toutefois pas nécessairement la difficulté du circuit comme un défaut.

"Je pense qu’au moins sur ce point, ce sera un circuit avec du caractère, avec de la difficulté, et pas simplement un autre circuit ajouté au calendrier sans raison."

Le pilote espagnol reconnaît néanmoins que certains ajustements pourraient devenir nécessaires une fois que les différentes catégories auront pu exploiter le tracé en conditions réelles. Pour autant, il ne considère pas que d’éventuelles modifications constitueraient un problème.

"Si c’est trop ou si un virage ou un vibreur doit être modifié ou quoi que ce soit d’autre, eh bien, il y aura du temps au fil des années pour l’améliorer."

La Monumental, un virage particulièrement exigeant

Parmi les nombreuses particularités du Madring, le virage fortement relevé de La Monumental constitue déjà l’un des principaux centres d’attention. Pirelli estime que cette partie du circuit pourrait faire subir aux pneus une charge énergétique supérieure de 20 à 30% à celle générée par le banking comparable de Zandvoort.

Une estimation qui laisse entrevoir un défi important pour les pneumatiques lorsque les F1 découvriront à leur tour le circuit madrilène.

"C’est plus difficile que Zandvoort, je peux vous le dire."

Ce constat, livré par le directeur de Pirelli F1, vient renforcer les interrogations autour de cette section relevée, qui pourrait devenir l’un des éléments les plus spectaculaires mais également les plus exigeants du nouveau Grand Prix d’Espagne.

Pour Sainz, toutefois, les difficultés purement sportives du circuit ne seront peut-être pas son principal défi immédiat. Le Madring représentera surtout un rendez-vous particulièrement important sur le plan personnel, puisque l’Espagnol évoluera devant son public dans sa ville natale.

Le pilote Williams entend donc pleinement profiter de cette première course à domicile à Madrid, tout en étant conscient des responsabilités supplémentaires qui l’accompagneront.

"Je vais essayer d’en profiter au maximum parce que c’est ma course à domicile et que je dois faire un effort supplémentaire pour mon pays et ma ville."