’100 % la faute de Charles’ : Rosberg accable Leclerc et la FIA après son accrochage avec Hamilton

Le duel entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton a rapidement éclipsé les espoirs de Ferrari lors du Grand Prix d’Italie. Dès le premier tour, les deux équipiers se sont livrés une bataille particulièrement musclée à l’entrée de la Variante del Rettifilo, Hamilton terminant dans le bac à graviers après avoir tenté de passer son équipier. Si les commissaires n’ont pas donné suite à l’incident, Nico Rosberg estime au contraire que la responsabilité de Leclerc ne fait aucun doute.

Les deux Ferrari s’étaient pourtant élancées dans une position presque idéale pour leur course à domicile, Leclerc occupant la troisième place sur la grille devant Hamilton, quatrième. Le Britannique avait appelé à davantage de "travail d’équipe" avant le départ, alors qu’il accusait déjà 59 points de retard sur Kimi Antonelli au championnat et estimait cet écart "énorme".

Mais dès les premiers virages, cette cohésion espérée a volé en éclats. Hamilton a tenté de s’imposer à l’extérieur de Leclerc dans la première chicane de Monza. Le Monégasque a toutefois refermé la trajectoire dans la seconde partie de la combinaison, envoyant son équipier vers les graviers. Hamilton a alors dû freiner et perdu plusieurs positions et s’est retrouvé dixième.

"Charles m’a poussé dehors," a immédiatement signalé Hamilton à son équipe par radio.

L’incident a bien été signalé aux commissaires, mais ceux-ci ont finalement estimé qu’aucune enquête ni sanction supplémentaire n’était nécessaire.

Rosberg ne comprend pas la décision des commissaires

Nico Rosberg, champion du monde 2016 et ancien équipier de Hamilton chez Mercedes, a livré une analyse radicalement différente. Pour l’Allemand, les règles sont suffisamment claires pour désigner Leclerc comme responsable de l’incident.

"C’est facile à juger, car les règles sont les suivantes : si le pilote à l’extérieur, qui est Lewis dans ce cas, se trouve devant à un moment donné à l’approche du point de corde ou pendant l’inscription dans le virage, alors le pilote à l’intérieur doit lui laisser de la place," a expliqué Rosberg.

Le champion du monde 2016 estime que la situation ne laissait donc guère de place à l’interprétation.

"C’est très simple, très clair et sans ambiguïté. Lewis était devant en entrant dans le virage, donc Charles devait lui laisser de la place et il ne l’a pas fait. C’est donc, à 100 %, la faute de Charles, et c’est tout."

Lorsque l’Allemand a été informé que les commissaires avaient décidé de ne prendre aucune mesure, il a alors ironisé sur le contexte particulier du Grand Prix d’Italie.

"Est-ce que cela pourrait être parce que c’est une Ferrari qui court à Monza ? Vous pensez que cela pourrait être ça ?"

Leclerc aurait pu être pénalisé à Madrid

La décision des commissaires n’était pas anodine. S’ils avaient conclu, comme Rosberg, à une responsabilité totale de Leclerc, le Monégasque aurait pu écoper d’une pénalité sur la grille du Grand Prix d’Espagne à Madrid. Et ce malgré son abandon quelques instants plus tard à la Parabolica.

A ses côtés, Martin Brundle a ainsi souligné l’importance de cette décision.

"C’est important, car s’ils avaient voulu donner une pénalité à Charles, il aurait dû la porter avec lui sur la prochaine course. S’ils avaient voulu lui infliger, par exemple, une pénalité de trois places sur la grille ou quelque chose de ce genre, il aurait dû la prendre à Madrid le week-end prochain."

"Ils ont donc décidé qu’il n’y avait rien à discuter et je suis assez d’accord !"

Rosberg n’en a toutefois pas démordu et a de nouveau insisté sur ce qu’il considère comme une application insuffisante du règlement.

"Ce qui est étrange, cependant, c’est que la règle est très claire. Elle est écrite noir sur blanc, et ils ont décidé de ne pas la suivre. La voiture est à l’extérieur."

Brundle a alors reconnu, non sans humour, que son interprétation de l’incident avait été radicalement différente.

"Donc, de manière peu rassurante, je l’ai jugé exactement à l’inverse de toi."

Rosberg lui a immédiatement répondu sur le ton de la plaisanterie : "Pas possible ! Martin, je pensais que tu savais généralement de quoi tu parlais !"

Rosberg reconnaît toutefois l’agressivité de Hamilton

Si Rosberg estime que Leclerc porte l’entière responsabilité de l’incident, il ne considère pas pour autant que Hamilton ait été irréprochable dans son approche. L’ancien équipier du Britannique chez Mercedes reconnaît notamment que son attaque était particulièrement agressive.

"Lewis a été trop agressif à cet endroit," a-t-il admis. "Mais il a gardé le contrôle de la situation. Il n’a pas bloqué les roues. Il a laissé de la place. Donc bravo à Lewis."

"Mais en tant que coéquipiers, c’était très agressif à l’entrée du premier virage. Cela a dû énormément agacer Charles."

"Néanmoins, Lewis a quand même tout fait correctement, et mon point de vue est différent du tien : Charles était en faute."

Hamilton voit ses espoirs de titre s’éloigner

La bataille interne chez Ferrari a d’autant plus de conséquences que Hamilton avait déjà demandé à sa nouvelle équipe de mieux jouer collectif dans la lutte pour le championnat. Mais pendant que les deux Ferrari se battaient, Kimi Antonelli réalisait une remontée exceptionnelle jusqu’à la victoire après avoir pourtant dû s’élancer depuis la 19e place.

Le retard de Hamilton sur le leader du championnat est ainsi passé de 59 à 76 points.

Le Britannique estime désormais que Ferrari a peut-être laissé passer trop d’opportunités pour pouvoir réellement inverser la tendance avec d’éventuelles consignes d’équipe.

"Je pense qu’à partir d’aujourd’hui, nous avons simplement perdu énormément de terrain sur eux au championnat, et il est beaucoup trop tard pour que ces décisions arrivent," a déclaré Hamilton. "Cela fait de très, très nombreuses semaines de retard."

Nico Rosberg ne partage toutefois pas l’idée selon laquelle Ferrari devrait désormais faire de Hamilton son unique priorité dans la course au titre. Selon lui, la situation est trop équilibrée entre les deux pilotes pour que la Scuderia puisse désigner l’un d’eux comme son numéro un en cours de saison.

"Ils ne peuvent pas faire ça," a affirmé Rosberg, qui a été l’équipier de Hamilton chez Mercedes entre 2013 et 2016.

"Ils ont deux pilotes numéro 1, tous les deux à un niveau similaire. On ne peut pas, maintenant, en plein milieu de la saison, faire en sorte que tout fonctionne uniquement en faveur de Lewis. C’est beaucoup trop tôt, et cela n’a pas de sens."

"Bien sûr, cela leur coûte de la performance et, au bout du compte, des points au championnat pour Lewis, mais l’équipe ne peut pas faire cela à ce stade contre Leclerc. Ce n’est pas envisageable."

Montoya réclame une intervention de Ferrari

Consultant pour F1 TV à Monza, Juan Pablo Montoya adopte une position différente. Pour l’ancien pilote de Formule 1, Ferrari doit désormais intervenir au plus haut niveau afin d’empêcher une nouvelle confrontation entre ses deux pilotes de dégénérer.

Selon lui, la direction de la Scuderia ne doit pas se limiter à Frédéric Vasseur et doit imposer un cadre clair aux deux pilotes.

"Ils doivent aller voir non seulement Fred, mais aussi ceux qui sont au-dessus de Fred, les grands patrons de Ferrari, et les faire asseoir. Tous les deux doivent aller à Maranello cette semaine et ils doivent s’asseoir pour avoir une vraie discussion car, à mon avis, Charles est sorti de la voiture et a dit : ’J’ai couru contre Lewis comme je l’aurais fait contre n’importe qui d’autre’."

"Mais c’est votre équipier, et vous devez respecter votre équipier, et vous devez respecter l’équipe."