Leclerc pourra-t-il courir à Madrid ? ’Nous devons déterminer son état neurologique’

Charles Leclerc n’est pas encore assuré de pouvoir prendre le départ du Grand Prix d’Espagne à Madrid ce week-end, contrairement aux informations qui ont circulé hier. Le Monégasque doit subir de nouveaux examens médicaux avant d’obtenir l’autorisation de courir, après le violent accident dont il a été victime au début du Grand Prix d’Italie.

Le pilote Ferrari avait notamment fait état d’une vision trouble de l’œil droit à la suite de son accident à Monza. Des examens d’imagerie supplémentaires ont bien été réalisés lundi à Monaco afin de vérifier son état et n’ont rien révélé de problématique mais ce n’est pas fini pour lui.

La docteure Isabel Ornaque, qui dirigera le centre médical du Madring ce week-end, a expliqué que Leclerc devait désormais faire l’objet d’une évaluation neurologique avant de pouvoir être autorisé à reprendre la compétition.

"Nous devons déterminer son état neurologique et s’il souffre réellement ou non d’une commotion cérébrale," a-t-elle déclaré.

La médecin a également précisé que Leclerc devait passer un scanner à Monaco afin de déterminer s’il pourra participer au rendez-vous espagnol.

"Dans le cas de Leclerc, il passe aujourd’hui un scanner à Monaco afin de l’évaluer et de voir s’il peut prendre le départ à Madrid."

Isabel Ornaque connaît déjà le pilote Ferrari puisqu’elle l’avait examiné après un autre accident important survenu cette saison, lors des qualifications du Grand Prix d’Espagne à Barcelone, où elle était déjà responsable du dispositif médical du circuit.

Au-delà de son état physique, Charles Leclerc doit également composer avec les conséquences du duel qui l’a opposé à Lewis Hamilton à Monza. Les deux Ferrari s’étaient accrochées dès le premier tour, Hamilton étant envoyé dans le bac à graviers après une attaque sur son équipier à la première chicane.

L’incident a alimenté les spéculations sur une éventuelle dégradation de la relation entre les deux pilotes. Leclerc s’est toutefois montré catégorique lorsqu’il a été interrogé sur cette interprétation.

"Je ne sais vraiment pas qui répand cette idée selon laquelle nous sommes l’un contre l’autre," a-t-il déclaré.

Le Monégasque estime même que cette lecture de la situation n’est pas nouvelle et qu’elle avait déjà été alimentée lors du précédent Grand Prix.

"Il y a également eu beaucoup trop de discussions aux Pays-Bas."

La situation n’en demeure pas moins délicate pour Ferrari. Après l’accrochage de Monza, la question d’une intervention de la Scuderia et de l’instauration de consignes d’équipe prend désormais davantage d’importance, alors que Lewis Hamilton voit ses espoirs de titre s’éloigner.

Frédéric Vasseur a ainsi reconnu que Ferrari pourrait être amenée à prendre des décisions plus fermes si les affrontements entre ses deux pilotes venaient à continuer de coûter des points à l’équipe.

Le directeur de la Scuderia estime notamment qu’un moment pourrait arriver où il faudra clairement trancher.

"À un moment donné, une décision doit être prise," a déclaré Vasseur.

Le Français refuse cependant d’appliquer une règle universelle à la gestion de ses pilotes et insiste sur le fait que chaque équipe doit déterminer sa propre manière de fonctionner.

"Chaque équipe est différente et, lorsque nous devrons prendre la décision, nous la prendrons."

Pour l’heure, Vasseur souhaiterait pourtant continuer à laisser Leclerc et Hamilton se battre librement en piste. Le problème est que cette liberté ne peut pas se faire au détriment des résultats de Ferrari.

"Par définition, j’adorerais les laisser se battre tout le week-end," a-t-il insisté.