Sainz : Racing Bulls ’a toujours été une cour d’école pour Marko et Horner’

Carlos Sainz a effectué ses débuts en 2015 chez Toro Rosso, devenue AlphaTauri, RB F1 puis maintenant Racing Bulls. Alors associé à Max Verstappen, qui commençait aussi sa carrière au plus haut niveau, l’Espagnol a compris qu’il était dans une équipe qui avait pour unique but de lancer très vite les meilleurs pilotes en ne laissant aucune deuxième chance.

’’C’était une année pour faire ses preuves et ne penser qu’à soi. Essayer de battre Max. Max essayant de me battre pour voir qui est le meilleur" a déclaré Sainz. ’’Et si vous gagnez, vous allez peut-être chez Red Bull. Si vous réussissez à briller sans gagner, vous restez chez Toro Rosso, vous restez en F1 et vous faites carrière."

"Si vous êtes détruit ou si vous perdez, vous quittez la Formule 1. Ce sont deux choses opposées. L’atmosphère dans laquelle nous avons été placés chez Toro Rosso était de nous opposer immédiatement avec Max."

Il déplore la vision que les dirigeants de Red Bull, le consultant et le directeur récemment licencié, avaient pour le team : "J’aime Toro Rosso, j’aime cette équipe, mais jusqu’à récemment, elle a toujours été un terrain de jeu pour Helmut Marko et Christian Horner pour mettre les deux pilotes là, et voir qui est le meilleur pour aller chez Red Bull.’’

En prenant l’exemple de Verstappen et Sebastian Vettel, Sainz salue quand même la réussite de l’équipe de Faenza : "Ces deux pilotes vont donc essayer de se battre l’un l’autre. Ce n’est pas une critique, car cette équipe fonctionne bien. Elle fournit de grands pilotes à la Formule 1."

"Elle l’a fait avec Sebastian, elle l’a fait avec Max. Aujourd’hui encore, Isack se comporte très bien, Liam se remet de son épisode Red Bull. Le programme a toujours sa raison d’être. Mais la réalité, c’est que vous allez toujours vous heurter à votre coéquipier.’’