Gasly explique pourquoi il est ’déçu’ de son top 10 en Qualif Sprint à Singapour
Alpine F1 est au niveau espéré mais des progrès sont possibles
Pierre Gasly a atteint la SQ3 des Qualifications Sprint et s’élancera dixième lors de la première course du Grand Prix de Singapour. Le pilote Alpine F1 espérait faire mieux que ce résultat mais il a vu un de ses tours annulés à cause d’un dépassement des limites de piste. Il décrit les raisons qui ont causé cette erreur et ont provoqué l’annulation de son tour chrono.
Le Français a raconté comment il a perdu le contrôle de sa voiture, et révèle avec étonnement que les pneus tendres ont bien moins fonctionné que les gommes mediums lors de cette séance nocturne.
"Je n’avais pas de freins au premier virage, je ne sais pas ce qui s’est passé avec les pneus, on avait du mal avec le train de tendres alors qu’en mediums on était bien. Je suis sorti large au premier virage mais le reste du tour était compliqué donc on va bosser pour demain," a déclaré Gasly à Canal+.
"Je suis déçu parce qu’en mediums j’étais bien, j’étais à deux ou trois dixièmes des voitures devant avec un peu de temps à trouver dans les derniers virages, et en tendres on n’était nulle part, donc il va falloir essayer de comprendre pourquoi."
"La voiture s’est globalement bien comportée aujourd’hui et nous avons semblé compétitifs tout au long de la journée. C’était positif d’atteindre le top 10 et de participer à la SQ3. Le rythme et les sensations étaient bons."
Franco Colapinto sera 11e sur la grille après avoir raté de peu le passage en SQ3. L’Argentin n’est pas trop déçu et pense qu’il peut réussir à progresser demain, même si marquer des points sera difficile lors du Sprint.
"Ce n’était pas extraordinaire avec les pneus au début de la séance, et je suis à un dixième de la SQ3. On doit trouver du temps demain et comprendre dans quels domaines on peut progresser. On peut faire quelques petites choses sur la voiture, ce sera difficile de dépasser mais on va essayer de maximiser nos chances" a déclaré Colapinto.
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Alpine F1 Team
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