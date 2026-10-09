Alonso passe en SQ2, Stroll victime de l’erreur de la FIA sur le boost en SQ1

Aston Martin a connu une Qualification Sprint particulièrement compliquée sur le circuit de Marina Bay, avec l’élimination de ses deux pilotes avant la SQ3. Fernando Alonso a dû se contenter du 15e temps malgré un tour qu’il juge très satisfaisant, tandis que Lance Stroll a terminé 18e après avoir rencontré des difficultés de réglages. Le Canadien révèle également avoir été privé du mode dépassement lors de sa deuxième tentative rapide, un problème lié à la FIA et qui l’a empêché de défendre pleinement ses chances d’accéder à la SQ2.

Pour Fernando Alonso, la déception est d’autant plus importante qu’il estime avoir tiré le maximum de sa monoplace lors de son dernier tour chronométré. L’Espagnol n’a pas commis d’erreur majeure et s’est senti relativement à l’aise au volant de son Aston Martin, mais cela n’a pas suffi pour se rapprocher du top 10.

"Je suis un peu déçu de terminer 15e, car j’ai le sentiment que nous avons réalisé un très bon tour. Je me sentais à l’aise dans la voiture, mais nous étions toujours confrontés à quelques problèmes que nous n’avons pas pu résoudre avec une seule séance d’essais libres."

"Nous allons continuer à travailler dur pendant la nuit pour comprendre où nous pouvons progresser et, espérons-le, trouver davantage de performance avant le Sprint et les qualifications de demain."

La situation a été encore plus délicate pour Lance Stroll, éliminé dès la SQ1 avec le 18e temps.

Le Canadien s’attendait pourtant à retrouver un niveau de performance comparable à celui affiché en Malaisie, les caractéristiques du circuit de Singapour semblant, sur le papier, relativement favorables à Aston Martin.

Mais l’équipe n’est pas parvenue à placer sa monoplace dans une fenêtre de fonctionnement satisfaisante, empêchant Stroll de trouver les sensations nécessaires pour attaquer pleinement.

À ces difficultés s’est ajouté un problème indépendant de la voiture : l’indisponibilité du mode dépassement lors de sa deuxième tentative rapide.

Cette anomalie intervient alors que la FIA a reconnu une erreur humaine dans la gestion du système après le drapeau rouge survenu pendant la SQ1. L’activation incorrecte du mode dépassement a entraîné des différences de puissance entre certaines monoplaces, selon le moment où elles se trouvaient en piste.

Stroll estime que cette situation l’a privé d’une véritable possibilité de se battre pour franchir le cap de la première phase.

"Sur le papier, Singapour devrait nous permettre d’afficher des performances similaires à celles de la Malaisie, mais nous n’avons pas réussi à placer la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement pour la Qualification Sprint."

"Jusqu’à présent, j’ai eu du mal à trouver de bonnes sensations avec la voiture ici et je n’avais pas accès au mode dépassement lors de mon deuxième tour rapide. Cela m’a donc privé de toute chance de me battre pour accéder à la SQ2."