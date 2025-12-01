Pourquoi Ferrari n’a ’pas trouvé les bons réglages’ au Qatar

Ferrari a connu un week-end catastrophique à Losail, puisque la Scuderia n’a inscrit que quatre points tout au long du Grand Prix du Qatar, en dépit du fait que le week-end était un format Sprint, avec davantage de points en jeu.

Frédéric Vasseur, le directeur de l’équipe de Maranello, reconnait que de telles difficultés n’étaient pas attendues, car Charles Leclerc et Lewis Hamilton n’ont pas eu voix au chapitre parmi les top teams. Mais le Français rappelle qu’il y a des raisons précises qui explique ce niveau de difficultés.

"Nous savions que ce circuit serait plus difficile que le précédent et, tout au long du week-end, nous n’avons pas réussi à trouver les bons réglages. Nous avons eu du mal à faire tourner les voitures avec les pressions de pneus très élevées imposées ici et nous avons clairement régressé" a déclaré Vasseur.

"Il y a deux courses, nous étions sur le podium et au Qatar, nous nous battions pour la dixième place. C’est certain, ça a été difficile. La semaine prochaine à Abu Dhabi, nous devrions retrouver des pressions plus normales, ce qui nous permettra d’espérer un meilleur week-end."

"Je comprends parfaitement la frustration que tout le monde ressent : les pilotes, les mécaniciens, les ingénieurs, et nous sommes désolés pour nos fans. Mais dès ce lundi, nous réagirons en équipe et nous nous remettrons au travail pour nous préparer au mieux pour Abu Dhabi."

"Mais 90 % de notre charge de travail est désormais axée sur l’année prochaine," a-t-il ajouté.

"Nous devons nous préparer à 2026 au mieux."

Vasseur a également été interrogé sur la stratégie de McLaren et, comme Laurent Mekies, il s’est dit surpris de l’inaction de ses rivaux face à ce qui, selon lui, constituait une opportunité stratégique évidente.

"Honnêtement, je ne comprends pas, car pour moi, il était clair qu’ils devaient rentrer aux stands au septième tour en cas de voiture de sécurité."

"Peut-être craignaient-ils simplement de se gêner mutuellement dans la voie des stands et de donner un avantage à l’une des deux voitures."

"Mais honnêtement, je préfère ne pas commenter. J’ai suffisamment à faire avec ma voiture et mon équipe. Il faut poser la question à Zak (Brown)."

Lewis Hamilton, qui se cachait des photographes dans le paddock, a déclaré vouloir simplement se détendre après Abu Dhabi.

"J’aimerais être à la plage ou surfer. J’ai hâte de récupérer. Je ne dors plus la nuit."

Il a également pointé du doigt les critiques incessantes.

"La négativité des médias affecte tout le monde. Ils rentrent chez eux et leurs femmes leur disent : ’Voilà ce qu’ils disent de tes collègues’. Ça a un impact énorme. Il y a tellement de choses à changer, oui. Mais nous devons conserver les points forts car il y en a, et corriger ceux qui n’ont pas fonctionné."

Vasseur a déclaré assumer la responsabilité de ce changement de stratégie de développement prématuré.

"C’est un pari pour l’année prochaine. Nous espérions mieux cette année, mais nous avons rencontré des difficultés techniques depuis les essais de Bahreïn."

"Psychologiquement, nous sommes moins concentrés sur 2025 car nous pensons à l’avenir. Le championnat de l’année prochaine sera différent. À partir des essais, ce sont les pilotes qui devront nous guider."

Quant à Leclerc, il affirme que Ferrari doit être honnête, même après que le président John Elkann ait récemment demandé aux pilotes de "parler moins".

"Au début de l’année, j’étais convaincu que nous avions fait du bon travail, mais ce n’était pas suffisant. Nous avons sacrifié les deux tiers de la saison pour la voiture de l’année prochaine. Mais il est surprenant d’être si loin derrière."

"Je plains les fans. Notre heure viendra, j’en suis convaincu, mais ce week-end était inacceptable."