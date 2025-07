Sainz : ça aurait collé avec Verstappen chez Red Bull

Carlos Sainz est perplexe quant au fait que les gens ne souhaitent pas le voir s’associer à Max Verstappen chez Red Bull, alors que non seulement ils s’entendent bien, mais que leur rivalité chez Toro Rosso était "relativement saine".

Helmut Marko, cependant, avait souvent qualifié cette relation de "toxique", ce qui a expliqué pourquoi seul Verstappen a pu être promu chez Red Bull Racing, l’Espagnol étant contraint de quitter le giron autrichien.

Depuis, 10 années se sont écoulées. Sa relation avec Verstappen aujourd’hui ? Sainz affirment qu’ils s’entendent bien, l’Espagnol ne comprend pas pourquoi Red Bull ne lui a pas donné sa chance lorsqu’il a négocié avec eux avant de signer pour Williams F1.

"La seule chose que je puisse dire, c’est que je m’entends vraiment bien avec Max, ça aurait collé avec lui si j’avais été recruté."

"C’est ce que les gens ne voient pas de l’extérieur. Nous avons eu une rivalité lors de notre première année en Formule 1 chez Toro Rosso, mais c’était une rivalité relativement saine compte tenu de notre façon de piloter. Et maintenant, nous nous entendons vraiment bien. De fausses informations ont circulé à ce sujet, propagées par Red Bull."

"Si c’est la raison, je ne comprends pas pourquoi ils ne voudraient pas de moi à côté de Max, car je pense que nous formerions un duo très fort en Formule 1."

Le départ de Christian Horner peut-il lui ouvrir des portes pour un retour à court ou long terme ? Selon Sainz, tant que Marko sera là, ce sera compliqué.

"J’ai tiré mes propres conclusions. Mais je les garderai pour moi. Il faudra attendre encore d’autres changements. Je crois que les gens en F1 savent parfaitement pourquoi certains choix sont faits ; je n’ai pas besoin de les expliquer devant un micro."

Peut-être que si Sebastian Vettel reprend la place du Dr Marko, Sainz pourrait avoir une chance !

"Je m’entends très bien avec Seb aussi (rires) !"

Lorsqu’on a demandé à Sainz à quel point il avait été proche de signer avec Mercedes F1 pour 2025, il a admis que "Pas vraiment."

"On a évidemment beaucoup discuté avec Toto à l’époque et avec tout le monde, mais j’étais une option, c’est sûr. On a pensé à moi."

"À quel point ? Je ne peux pas aller demander à Toto, mais je pense qu’il était très content de son option Kimi Antonelli."

"J’ai compris et je me suis dit ’Carlos, ça n’arrivera pas’. Prends la décision de ta prochaine destination en essayant de trouver le chemin le plus court pour gagner à nouveau."