Sainz a ’une grande confiance en la trajectoire’ de Williams F1 en 2026

Williams F1 a présenté sa livrée 2026 ce mardi, montrant des couleurs revues grâce à l’arrivée de nouveaux sponsors, et une identité qui est donc renforcée autour de différentes teintes de bleu et de l’arrivée du blanc pour dynamiser la voiture.

Carlos Sainz se félicite de ce lancement de saison, sa deuxième dans l’équipe, durant laquelle il espère confirmer ses propres progrès, tout en attendant de l’équipe qu’elle continue à évoluer en 2026.

"Eh bien, à bien des égards, une deuxième saison avec l’équipe sera très différente parce que j’ai déjà rencontré toutes les personnes que je devais rencontrer" explique Sainz, qui avait mis l’adaptation au centre des raisons de ses difficultés en début d’année dernière.

"Évidemment, il y a toujours beaucoup de nouveaux visages qui arrivent dans l’équipe ces derniers mois, mais je connais l’essentiel des membres clés de mon équipe, ce qui rendra les choses bien meilleures et beaucoup plus fluides dans le travail. En même temps, tout sera à nouveau complètement nouveau."

"C’est une voiture totalement inédite, une toute nouvelle réglementation, donc toute l’expérience que j’ai accumulée avec la FW47, comment la conduire, comment être aussi rapide que possible à la fin de la saison avec elle, repart maintenant de zéro. Nous devons réacquérir toute cette expérience et ces connaissances, donc c’est très excitant."

Auteur de deux podiums en 2025, il admet qu’il n’avait pas imaginé une première saison si fructueuse avec l’équipe : "Je pense que oui. Évidemment, on se lance toujours dans un nouveau projet avec des attentes très élevées, et mes attentes étaient déjà hautes en rejoignant Williams."

"Si, au début de l’année, on m’avait dit que nous aurions décroché quelques podiums, un podium en sprint, mais surtout la cinquième place au championnat des constructeurs et des pilotes dans le top 10, je pense que j’aurais considéré cela comme une très bonne année. Je pense que nous avons eu une première année ensemble très solide et maintenant, nous devons bâtir à partir de cela."

Cette saison marque le début de la nouvelle réglementation de la Formule 1. Avec une telle remise à zéro réglementaire dans le sport, Sainz explique comment il aborde ce défi et ce qu’il attend le plus de l’adaptation aux nouvelles monoplaces.

"D’un côté, je suis très enthousiaste car c’est un tout nouveau règlement, ce qui signifie que toutes les équipes et tous les pilotes repartent d’une feuille blanche, et nous voulons maximiser cette opportunité au mieux de nos capacités."

"En même temps, j’aurais aimé avoir quelques années de plus avec la réglementation précédente pour poursuivre mon adaptation et continuer à apporter mes connaissances à Williams sur tout ce que je savais de l’ancien règlement."

"C’est l’une des raisons principales pour lesquelles j’ai rejoint cette équipe et pourquoi j’ai choisi Williams pour mon avenir : j’avais une grande confiance dans la trajectoire du projet à l’approche de cette nouvelle réglementation. J’espère que nous pourrons faire un autre pas en avant dans la bonne direction."

L’Espagnol détaille ses ambitions personnelles pour cette deuxième année à Grove, alors qu’il a connu un début de saison 2025 difficile, mais qu’il a montré des progrès impressionnants durant la deuxième partie de saison.

"Je pense qu’il est impossible de fixer des objectifs précis au début de cette année car tout est si nouveau, si différent. Je pense que c’est le changement de réglementation le plus important depuis 2014, voire plus important encore. Se fixer un objectif de classement final au championnat ou pour les constructeurs est une tâche presque impossible pour moi."

"Ce que je vais surveiller, c’est la progression de l’équipe dans tous les domaines où nous savons que nous manquions encore de performance ou que nous étions faibles. Pour moi, l’essentiel sera de continuer à voir des progrès par rapport à là où nous avons fini l’an dernier et de maintenir cette tendance positive."

Sainz et Alex Albon entament leur deuxième saison en tant que coéquipiers. Comme l’a dit son équipier, il salue la rapidité avec laquelle ils se sont entendus : "La relation de travail avec Alex a toujours été très bonne dès le début."

"À la même époque l’an dernier, c’était déjà une relation très solide et nous avions déjà travaillé très dur ensemble durant l’hiver. Un an plus tard, nous nous connaissons très bien. Nous connaissons les forces et les faiblesses de chacun, les domaines où je peux aider et ceux où il peut apporter son aide."

"En combinant son expérience et la mienne, mais aussi grâce à notre relation de travail saine et compétitive, je pense que nous pouvons beaucoup aider Williams cette année. Surtout parce que je pense que l’expérience va être cruciale face à un nouveau règlement."

