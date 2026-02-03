La FW48 cache encore sa suspension ’audacieuse’ à l’avant

Les images de présentation de la livrée de la Williams FW48 ont été truquées et ne le laissent pas transparaître, mais la monoplace 2026 de l’écurie de Grove cache bien une suspension avant "audacieuse", selon son directeur d’équipe James Vowles. Un concept qui pourrait rappeler, dans une certaine mesure, celui de l’Aston Martin AMR26 conçue par Adrian Newey, sans toutefois aller aussi loin dans l’extrême.

Interrogé par les médias à l’occasion du lancement de la livrée mardi, Vowles a été amené à livrer ses premières impressions sur les monoplaces concurrentes, et notamment sur la dernière création du célèbre ingénieur britannique.

"Ce que vous voyez, c’est essentiellement une version simplifiée de la voiture de 2026, et non de la FW48 elle-même. Nous avons caché des détails sur les photos que nous vous avons données," reconnait-il.

Ce qui frappe ce sont évidemment les suspensions incomplètes (voir photo ci-dessus). S’il reconnaît le caractère particulièrement osé de la géométrie de suspension avant de l’Aston Martin, Vowles insiste sur le fait que Williams a suivi sa propre voie.

"En ce qui concerne Adrian, je l’ai un peu laissé entendre, mais vous le verrez sur notre disposition des triangles avant : elle est légèrement différente. C’est audacieux déjà ! Mais là où Adrian est allé, c’est très impressionnant, très créatif, très extrême. Je n’aimerais pas être le designer de cette voiture, disons-le comme ça."

L’Aston Martin adopte une suspension avant à poussoir (dite pushrod). Ce qui frappe en revanche, c’est le dessin radical du triangle supérieur. Sa branche avant est fixée très haut sur le châssis, avec un angle fortement incliné, tandis que la branche arrière est positionnée beaucoup plus bas et nettement plus en arrière, vers le cockpit. Une signature typique de Newey, pensée pour un package aérodynamique extrême.

À l’inverse, les visuels publiés par Williams laissent deviner une suspension avant qui devrait être plus conventionnelle, ce qui laisse penser que le véritable dessin de la FW48 ne sera pleinement visible qu’à l’occasion des essais de Bahreïn. L’écurie britannique a en effet dû faire l’impasse sur Barcelone, en raison de retards dans la préparation de la voiture.

S’il rend hommage à l’ambition technique d’Aston Martin, Vowles donne clairement le sentiment que Williams n’a pas cherché à pousser le curseur aussi loin.

"C’est vraiment impressionnant," a-t-il déclaré à propos de l’AMR26. "Adrian est simplement un designer créatif, et ce qu’il a fait avec les triangles est impressionnant, les plaçant à des endroits où je ne pense pas qu’ils devraient être... mais il l’a fait."

"Notre suspension avant est d’une conception impressionnante. Son emplacement et sa construction repoussent les limites de ce que nous avons réalisé jusqu’à présent. Cependant, nous n’avons pas encore fait évoluer tous les aspects de l’équipe de conception au même rythme ni suffisamment approfondi nos idées pour identifier nos points faibles. C’est ce que je constate actuellement."

"On ne connaît ses limites qu’en les repoussant sans cesse. Je crois fermement à ce que j’appellerais l’échec intelligent. Et on y parvient en repoussant constamment les limites de ce que l’on fait. C’est précisément ce que nous avons fait cette année."

"On progresse beaucoup plus vite en affrontant les difficultés actuelles qu’en contournant le problème."

L’Aston Martin n’est toutefois pas la seule monoplace à avoir retenu l’attention du patron de Williams. Bien que son équipe n’ait pas roulé lors des essais de Barcelone, elle a suivi de près les performances observées en piste. Red Bull, Ferrari et Mercedes figurent parmi les équipes qui ont le plus marqué Vowles.

"J’ai été vraiment impressionné par Red Bull, en particulier sur la partie unité de puissance. Concevoir un moteur entièrement nouveau et arriver avec un tel niveau de fiabilité, c’est remarquable. Chapeau à eux."

"En deuxième, il y a eu la constance de Ferrari. La performance pure peut encore poser question, mais leur régularité est très impressionnante, dès le départ."

Quant à Mercedes, Vowles n’a pas été surpris de voir l’écurie allemande déjà solide.

"Et Mercedes, comme toujours. J’y ai passé beaucoup de temps : ils sont très forts pour aborder les changements de réglementation et arriver avec un package robuste et fiable. Mais être capable de faire une simulation de course après à peine une journée d’essais, c’était vraiment très, très impressionnant."

A noter que dans les spécifications techniques, Williams F1 indique une vraie FW48 qui serait à 772,4 kilos, soit à peine 4,4 kilos au dessus du poids minimum requis. A confirmer lorsque la voiture sera terminée, dans la semaine selon Vowles.

Retrouvez les photos HD de la présentation de la livrée de la Williams F1 FW48 en cliquant ici.

