Cette statistique ’montre à quel point’ Albon croit en Williams F1

Alex Albon est désormais bien installé chez Williams F1, où il va disputer sa cinquième saison cette année. Compte tenu du nombre de courses que comportent les saisons, il va devenir cette année le pilote ayant le plus couru sous les couleurs de l’équipe de Grove.

Un accomplissement important dans une structure à l’histoire colossale en championnat du monde de Formule 1. Et sa fidélité à l’équipe est évidemment due à l’ampleur du projet actuel, et aux progrès qu’il perçoit déjà depuis l’arrivée de James Vowles à la tête du team.

"C’est toujours spécial de découvrir une nouvelle livrée pour la première fois, et la FW48 est incroyable. Son design se démarque vraiment : il est audacieux, moderne et indéniablement celui de l’équipe Williams F1. J’ai hâte que les fans la voient sur la piste et nous encouragent en 2026" a déclaré Albon.

"C’est étrange de me considérer comme le pilote resté le plus longtemps chez Williams. C’est peut-être en partie dû au nombre élevé de courses que nous disputons, mais je pense que cela montre surtout à quel point je crois en cette équipe. Cela prouve que j’ai fait partie de cette aventure dès le début, et j’y crois toujours, c’est pour cela que je suis ici."

"Avec le recul, j’ai l’impression que 2025 a été notre année la plus forte à ce jour, et c’est formidable de voir comment, chaque année, nous sommes montés en puissance. Ce n’est un secret pour personne : cette année sera un défi de taille."

"Je pense que le test d’avoir un nouveau moteur ainsi qu’une nouvelle voiture met beaucoup de pression sur toutes les équipes. Je serai curieux de voir où nous nous situerons. Je pense que les écarts seront moins serrés que l’an dernier, mais en même temps, j’ai hâte de voir les progrès que nous avons accomplis en tant qu’équipe."

S’il est si confiant, c’est parce qu’il voit la manière dont le team évolue : "Ma confiance vient surtout de ce que je vois à l’usine de Grove. Les changements que James apporte à l’usine, la culture de l’équipe et la façon dont elle évolue, tout va dans la bonne direction."

"C’est, selon moi, ce dont l’équipe a besoin pour devenir une écurie capable de gagner des championnats à l’avenir. Nous sommes encore dans notre phase de croissance et il reste encore de nombreuses années devant nous, mais nous sommes sur la bonne voie."

Albon se félicite de son association avec Carlos Sainz, car le duo s’entend bien et travaille dans l’intérêt de l’équipe en mettant sa grande expérience au service de Williams : "Pour Carlos et moi, c’est évidemment notre deuxième année, ce qui apporte plus d’expérience et une meilleure connaissance mutuelle."

"Notre communication s’est affinée ; je dirais que Carlos a désormais une bonne compréhension des domaines dans lesquels l’équipe doit progresser, et plus nous passons de temps ensemble, plus nous sommes alignés sur les priorités."

"Je pense que notre position est assez rare : nous avons deux pilotes très expérimentés, l’un ayant disputé le plus de courses pour Williams et l’autre ayant une grande expérience de la Formule 1 en général. Cette combinaison nous permet de nous concentrer réellement sur le développement de la voiture et de l’équipe, ce qui sera crucial pour l’année à venir."

5. La saison dernière, Carlos et toi avez décroché la 5e place au Championnat des Constructeurs, un résultat très solide après des années de reconstruction. Que représentait cet accomplissement pour toi et, plus important encore, comment s’assurer que l’équipe continue d’aller de l’avant ?

"Personnellement, cette cinquième place était fantastique, mais c’était surtout important pour le moral de l’équipe."

"C’est un résultat qui prouve qu’un championnat ne se gagne pas sur une seule course, c’est l’ensemble des courses qui compte, là où il faut être constant. Il faut répondre présent, que les temps soient durs ou favorables, et j’ai le sentiment que l’année dernière a été très complète pour toute l’écurie."

"Par le passé, nous avons été une équipe capable de coups d’éclat mais manquant de régularité ; cette cinquième place a consolidé le sentiment que nous sommes désormais bien installés et que nous avons les bonnes bases pour construire la suite."

Le règlement 2026 représente l’une des plus grandes remises à zéro de l’histoire récente de la Formule 1. Le pilote reconnait qu’il y a énormément de choses à remettre en cause dans le pilotage.

"La préparation pour cette année a déjà commencé depuis longtemps. Pour être honnête, dès le milieu de l’année dernière, nous étions intensément sur le simulateur pour déterminer le style de pilotage nécessaire. Il y a une énorme part d’adaptabilité pour le pilote et il faut garder l’esprit ouvert."

"Nous ne devons pas oublier tout ce que nous avons appris les années précédentes, mais nous devons aussi être prêts mentalement à accepter que la donne pourrait être totalement différente. Ce sera donc intéressant, il y a beaucoup de discussions et de réunions durant cette pause hivernale pour nous mettre dans la meilleure position possible."

Enfin, Albon explique ce qu’il considèrera comme une saison réussie : "Une année réussie sera synonyme de progrès. Nous avons établi une bonne base de référence en 2025 en nous affirmant comme la meilleure équipe du milieu de tableau. Ce que je recherche, c’est l’évolution."

"La saison commencera là où elle commencera, et tout dépendra de notre capacité d’adaptation et de notre résilience pour nous battre dans ce qui sera inévitablement un jeu de rattrapage, afin de développer notre voiture plus vite que nos rivaux. Si nous terminons la saison plus proches de la tête que nous ne l’avons commencée, alors nous serons en bonne forme pour l’année suivante."

Retrouvez les photos HD de la présentation de la livrée de la Williams F1 FW48 en cliquant ici.

