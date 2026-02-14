Russell veut ’donner une chance’ à des F1 2026 ’bien plus agréables’ à piloter

George Russell n’a pas tenu un discours aussi véhément que Max Verstappen, Fernando Alonso et Lewis Hamilton au sujet des monoplaces 2026. Le pilote Mercedes F1 est satisfait d’avoir à sa disposition une monoplace plus agile.

Le Britannique estime qu’il est encore trop tôt pour condamner ce nouvel ensemble de règles, car les équipes s’apprêtent à suivre une courbe de développement fulgurante. De plus, il apprécie le fait que les voitures soient plus légères, plus petites et plus agiles cette année.

"Je pense que c’est un pas en avant et j’aime toujours donner une chance aux choses" a déclaré Russell. "Nous n’en sommes qu’à quatre jours d’une réglementation qui va durer plus de trois ans, et les progrès que tout le monde va accomplir dans ces premiers mois seront massifs. Les voitures sont bien plus agréables à conduire."

"Je n’avais piloté que deux fois la génération de F1 plus petites, et je n’arrivais pas à croire à quel point la voiture semble plus agile en étant plus légère et plus étroite. C’est donc très positif. Les moteurs sont très complexes et, pour être honnête, cela cause probablement plus de maux de tête aux ingénieurs qu’aux pilotes."

"Cependant, ces deux circuits, Barcelone et Bahreïn, sont sans doute deux des tracés les plus faciles pour le moteur. Je ne veux donc rien dire trop tôt avant d’aller sur des circuits comme Melbourne ou Djeddah, car ce sera beaucoup plus difficile pour les moteurs et l’énergie une fois là-bas."

Russell a toutefois souligné que l’obligation d’utiliser des régimes moteur plus élevés que d’habitude provoque des caractéristiques de conduite indésirables et une instabilité qu’il n’apprécie guère, notamment quand la voiture est en première.

"Le défi auquel nous sommes confrontés est l’utilisation de rapports très courts dans les virages. Ici à Bahreïn, le premier virage se prend habituellement en troisième. Maintenant, nous devons passer la première pour maintenir le régime moteur très haut et garder le turbo en rotation. Parfois, on a l’impression d’un coup de frein à main quand on doit rétrograder autant."

"C’est probablement la seule chose qui est assez agaçante et peu intuitive. Mais pour le reste, on ne peut pas contester la puissance dont on dispose quand on bénéficie des 350 kW complets. Je pense aussi que cela va énormément progresser dans les mois à venir, il faut donc laisser du temps."

Alors que Lando Norris a estimé que les pilotes sont bien payés et n’ont pas à se plaindre, Russell adopte une approche pragmatique. Il prend en compte la vision d’ensemble et les raisons pour lesquelles les monoplaces de 2026 ont été conçues, mais rejoint aussi son compatriote.

"Comme pour tout dans la vie, on ne peut pas cocher toutes les cases. Et il y a d’autres enjeux. Quand ces règlements ont été mis en place, il y avait évidemment une énorme poussée de l’UE vers les véhicules électriques, et c’était un facteur déterminant pour l’arrivée de constructeurs comme Audi. Il faut donc en tenir compte."

"Et je pense que personne ne peut nier que la Formule 1 est actuellement dans une position incroyable. Bien sûr, nous voulons les meilleures voitures, les plus rapides et les meilleures courses. Mais je ne sais pas comment satisfaire tout le monde."

"Comme l’a dit Lando, nous sommes privilégiés d’être dans cette position. Et en toute honnêteté, je veux juste gagner. Je suppose qu’un pilote qui a beaucoup gagné récemment veut simplement avoir la meilleure voiture et les voitures les plus amusantes à conduire. Donc oui, [Verstappen] est libre d’aller sur la Nordschleife, j’imagine."