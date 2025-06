Russell s’inquiète : la F1 pourrait ’s’effondrer comme un Jenga’

George Russell ne pensait pas, en devenant directeur de la GPDA, l’association des pilotes de F1, qu’il devrait affronter la FIA dans des joutes entre les deux corps gouvernants de la catégorie reine. Le président de la fédération, Mohammed Ben Sulayem, a imposé des règles aux pilotes que ces derniers ont refusé, notamment grâce à l’association.

"Je vais être honnête : Alex Wurz et Anastasia Fowle, notre conseillère juridique, s’occupent de la plupart des tâches lourdes" a déclaré Russell à Motorsport-total. "Mais bien sûr, au cours des 18 derniers mois, nous avons été beaucoup plus impliqués que nous ne l’avions prévu à l’origine, car les choses sont devenues très conflictuelles."

"Les développements ont été assez surprenants, même pour moi personnellement. J’étais beaucoup plus impliqué, mais il faut trouver un équilibre. Lorsque j’ai rejoint la GPDA, je n’avais pas vraiment l’intention de m’impliquer politiquement avec la FIA, parce que ce n’était pas du tout un facteur à ce moment-là. Il s’agissait plutôt d’une affaire de coopération."

Le Britannique est conscient de son rôle et veut continuer à l’incarner pour s’assurer de la pérennité de la Formule 1 : "Non, je ne le ferais pas. Parce qu’en ce moment, nous surfons sur une vague en tant que sport - mais si vous tombez de la vague, les choses peuvent se dégrader très rapidement."

"Nous devons donc tous rester très vigilants et ne pas considérer la position actuelle de la Formule 1 comme acquise. Les équipes font un excellent travail. Liberty et Stefano [Domenicali] font un travail fantastique en matière de marketing et de promotion, comme ils l’ont fait récemment avec Lego, par exemple."

Mais malgré ce business florissant qu’est devenu la F1, Russell prévient qu’un contre-coup pourrait vite arriver, et que la situation pourrait rapidement se dégrader : "Mais c’est comme une tour de Jenga : si une seule pièce tombe, toute la structure peut s’effondrer."

"C’est pourquoi nous ne devons pas nous relâcher maintenant, alors que nous sommes en position de force, car, comme je l’ai dit, les choses peuvent changer très rapidement. L’essor peut disparaître aussi soudainement qu’il est apparu. C’est pourquoi cette phase est peut-être plus cruciale que jamais."