Sauber F1 veut confirmer la réussite de ses évolutions au Canada

Après une cinquième place inattendue en Espagne, Sauber F1 aimerait réitérer un tel résultat à l’occasion du Grand Prix du Canada ce week-end. Nico Hülkenberg espère confirmer les progrès effectués grâce à un ensemble d’évolutions qui semblent donner des résultats satisfaisants.

"Barcelone a marqué un pas dans la bonne direction pour nous. La voiture était plus forte, nous avons bien travaillé en tant qu’équipe et nous avons obtenu le résultat pour lequel nous avions travaillé dur. Ce genre de week-end est porteur pour tout le monde et apporte une énergie nouvelle dans le garage et pour tout le monde à Hinwil" a déclaré Hülkenberg.

"Bien sûr, nous savons qu’il y a encore un écart à combler, mais nous avons fait des progrès encourageants. L’objectif de ce week-end est de rester cohérent, de tout mettre en œuvre dès le départ et de maintenir ce niveau de performance. Si nous y parvenons, nous pourrons nous battre au milieu du peloton."

Gabriel Bortoleto cherche toujours à inscrire ses premiers points en Formule 1, et voir une Sauber dans le top 5 à Barcelone a décuplé sa motivation : "J’ai hâte d’être à Montréal : ce sera un nouveau circuit à découvrir pour moi, et j’ai travaillé sur le simulateur entre ces courses pour mieux comprendre ses limites."

"Nous sommes sortis de Barcelone avec des commentaires encourageants sur les améliorations et leur potentiel. Nos performances ont montré que nous nous rapprochions de nos objectifs, même s’il reste encore quelques étapes à franchir."

"De mon côté, le bon résultat de Nico m’a donné encore plus faim. Maintenant, j’ai hâte que le week-end commence : la clé, comme toujours, sera de rester concentré et de s’adapter à tout ce qui se présentera à nous, en tirant le meilleur parti de chaque opportunité."

Jonathan Wheatley, le directeur de Sauber, détaille ce que doit faire l’équipe pour s’assurer que les progrès enregistrés lors de la course précédente puissent se confirmer sur un circuit nettement différent que celui de Catalogne.

"Nous nous rendons à Montréal avec une confiance renouvelée et un retour d’information précieux sur notre performance à Barcelone. Même si cela confirme que les changements que nous avons apportés à la voiture améliorent notre compétitivité, nous devons rester concentrés et tirer le meilleur parti de chaque occasion de marquer des points" précise Wheatley.

"Montréal a ses propres exigences, et nous devons faire en sorte que les évolutions apportées à Barcelone fonctionnent sur ce circuit, en nous adaptant rapidement et en restant dans le rythme du peloton. Notre objectif est maintenant de traduire les gains que nous avons réalisés en une autre performance solide, de rester affûtés et de poursuivre notre dynamique."