Règlement 2026 : la FIA restreint la gestion des pneus en F1

La FIA a apporté des changements de formulation au sujet de la gestion de la température des pneus pour le règlement 2026 de la F1. Beaucoup d’acteurs de la Formule 1 s’interrogent sur les raisons qui font que McLaren domine, et la gestion des gommes semble être le grand point fort de la MCL39.

Cela a poussé Christian Horner, le directeur de Red Bull, à formuler des doutes puis des questions auprès de la fédération sur la monoplace de Woking. Après plusieurs tentatives, la FIA a désossé la MCL39 à Miami et n’a pas trouvé de système illégal.

Mais pour éviter toute polémique voire tout quiproquo en 2026, la FIA a resserré les règles concernant la gestion de température des pneus, et ajouté des mots dans le règlement qui permettent de restreindre les moyens de la gérer, notamment par des systèmes de circulation de l’air au sein de la voiture.

La règle stipule que la seule manière de chauffer un pneu est la couverture chauffante, et évidemment de rouler en piste. Et jusqu’ici, la règle détaillait que "maintenir la température dans les moyeux, ou les freins, au-dessus de la température ambiante, ou maintenir leur température s’ils sont déjà chauds, est interdit".

Avec le changement effectué ces derniers jours, les parties de la roue qui sont concernées par cela sont plus généralement définies, et plus largement concernées. Et surtout, la mise en température des roues n’est plus seulement définie en termes de chaleur.

"Tout dispositif, système ou procédure (à l’exception de la conduite de la voiture) dont le but et/ou l’effet est de chauffer, de refroidir ou de maintenir la température des roues complètes, des moyeux ou des freins est interdit", dit maintenant cette partie du règlement.

Aucun système ne pourra donc avoir comme objectif de changer la température d’un pneu, que ce soit vers le froid ou vers le chaud. Et en effet, le règlement interdit désormais de refroidir la jante ou la roue complète.

Cela pourrait empêcher d’apporter un refroidissement par air dans la jante afin de refroidir celle-ci et, par extension, l’ensemble de la roue et le pneu. On comprend d’ailleurs, grâce à la nouvelle formulation de l’Article 3.17.1, que c’est le cas.

Celui-ci explique en effet que les pièces couvrant les suspensions doivent maintenant "être scellées en interne pour éviter tout flux d’air" circulant pour changer la température des jantes.