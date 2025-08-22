Russell révèle comment il a fait face à la pression d’Hamilton

George Russell a révélé comment les conseils de son psychologue l’ont aidé à gérer la pression d’être l’équipier de Lewis Hamilton chez Mercedes en F1.

Russell a passé trois ans aux côtés d’Hamilton, devançant le septuple champion du monde en 2022 et 2024 au championnat pilotes.

La dernière saison du pilote de 27 ans aux côtés d’Hamilton a été sa plus impressionnante, remportant le duel en qualifications par 19 à 5.

Avant sa promotion chez Mercedes, Russell a passé trois ans chez Williams. Russell se sentait prêt à piloter pour Mercedes après la deuxième saison. Sa performance exceptionnelle en tant que remplaçant au Grand Prix de Sakhir 2020 en a été la preuve.

Russell a dominé Valtteri Bottas malgré une expérience limitée au volant de la Mercedes W11. Cependant, un problème de pneus dans la voie des stands et une crevaison en fin de course ont coûté la victoire à Russell pour ses débuts chez Mercedes.

Si Russell pensait avoir la vitesse nécessaire pour affronter Hamilton chez Mercedes, il a réfléchi à l’aspect « psychologique » de sa confrontation avec le pilote le plus titré de la F1.

"Avant d’arriver dans l’équipe, je réfléchissais à la façon dont j’allais gérer cette situation psychologiquement."

"Jusqu’au jour où j’ai eu une excellente conversation avec mon psychologue à ce sujet, sur la façon dont je devais gérer la pression d’être son équipier."

"Et j’en ai conclu que lorsque j’entrais dans le garage, que je sautais dans ma voiture de course, que je mettais mon casque et que j’avais baissé ma visière, peu importait que mon coéquipier dans le garage d’à côté soit un septuple champion du monde, un débutant ou qu’il n’y ait personne, je suis maître de mon destin."

"C’est mon approche : la performance m’appartient."