Bearman révèle un changement ’fou’ qu’il a remarqué depuis Silverstone

Oliver Bearman a été impressionné par les changements sur sa monoplace depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, date à laquelle Haas F1 a apporté une évolution majeure. Les performances du jeune pilote ont été très solides lors des derniers week-ends, même s’il n’a pas réussi à inscrire des points lors des courses du dimanche.

"Je n’ai retrouvé ma confiance qu’après avoir installé l’évolution de Silverstone sur la voiture" a déclaré Bearman. "Depuis, j’ai vraiment un bon feeling, et j’ai réussi à reproduire cette sensation, ce qui est fou. C’est indescriptible, mais on fait tout pour y arriver, et quand on y arrive, c’est vraiment spécial."

Le Britannique voit sa saison prendre un nouveau tournant avec cette confiance retrouvée, car le manque d’équilibre de la première itération de la VF-25 lui causait des difficultés à se sentir en pleine possession de ses moyens.

"C’est une voiture dans laquelle je me sens parfaitement à l’aise. Bien sûr, j’ai essayé de me sentir aussi à l’aise que possible dans la voiture précédente, mais c’est difficile lorsque l’équilibre est difficile à trouver. Nous avons maintenant réussi à reproduire cela et je pense que nous pouvons désormais faire beaucoup avec cette voiture."

Désormais, l’objectif pour Bearman sera de conserver le même feeling au volant, afin d’être à l’aise tous les week-ends et de trouver les clés pour être au maximum du niveau de sa monoplace lors de chaque Grand Prix.

"J’espère que nous pourrons reproduire les sensations que j’ai eues lors des deux courses précédentes. Tant en qualifications qu’en course, il y a eu quelques lacunes de part et d’autre : à Silverstone, j’ai écopé d’une pénalité, à Spa, nous avons tout simplement manqué des occasions."

"Mais il est clair que la voiture est rapide, elle a donc beaucoup de potentiel. Petit à petit, nous allons nous améliorer et progresser. J’espère que nous pourrons maintenir ce niveau de performance, et je pense alors que nous pourrons marquer de bons points lors de la deuxième moitié de la saison."