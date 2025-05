Russell révèle avoir souffert ’d’horribles crampes d’estomac’

George Russell a révélé avoir souffert de douloureuses crampes d’estomac lors des derniers tours du Grand Prix de Miami.

Le pilote Mercedes a signé dimanche son quatrième podium de la saison, malgré avoir admis s’être senti moins à l’aise avec sa voiture tout au long du week-end au Miami International Autodrome.

Immédiatement après la course, Russell a déclaré ressentir encore une gêne importante, au point d’avoir été excusé de la longue conférence de presse habituelle du top 3 afin d’être examiné par un médecin.

"J’ai eu des terribles crampes d’estomac pendant les 15 derniers tours et je souffre encore beaucoup maintenant. Je n’arrive pas à me tenir droit, mon estomac me fait vraiment mal."

"J’ai besoin de comprendre ce qui s’est passé. J’ai pris un petit-déjeuner légèrement plus copieux que d’habitude, c’est peut-être la raison."

Mercedes a confirmé depuis que Russell s’était remis de ses crampes avant de quitter Miami par avion.

Russell est monté sur la dernière marche du podium après avoir débuté la course en pneus durs, tandis que ses devanciers avaient opté pour des pneus médiums. Après un long relais, il a pu s’arrêter aux stands pendant une intervention de la voiture de sécurité virtuelle et a repris la piste devant Max Verstappen et Andrea Kimi Antonelli.

S’il a reconnu avoir eu de la chance, il a ajouté que c’était le genre de situation que Mercedes espérait avec sa stratégie.

"Je pensais que c’était une opportunité, car nous allions oser dans notre stratégie. Il est rare de voir un pilote du top 5 partir en pneus durs. Évidemment, nous avons eu un peu de chance avec la voiture de sécurité virtuelle, mais c’est comme ça que ça se joue et c’est le risque qu’on prend. Néanmoins, quand Kimi et Max sont rentrés aux stands, j’ai retrouvé trois ou quatre dixièmes de rythme et j’étais vraiment en excellente position."

"Je suis vraiment fier du résultat, car ce week-end, j’étais mal en point, je n’étais pas content, je n’ai pas pris de plaisir à piloter, mais nous avons su tirer le meilleur parti de nos efforts au bon moment."