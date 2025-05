Verstappen se moque du doigt d’honneur fait par Norris

Lando Norris a pointé un doigt d’honneur à Max Verstappen dimanche, mais c’est la deuxième McLaren pilotée par Oscar Piastri qui commence à s’envoler pour 2025.

Verstappen s’est élancé de la pole à Miami, mais le conseiller de l’équipe, le Dr Helmut Marko, reconnaît la réalité de la situation en course.

"Max a démontré toute sa magie sur un tour. Mais en course, nous avons vu à quel point nous étions loin derrière McLaren. On parle de sept dixièmes de seconde."

"Lando Norris a pris un mauvais départ et a accéléré, puis nous avons constaté sa véritable vitesse."

"McLaren était tout simplement supérieure. Ils sont plus forts en ligne droite et l’usure de leurs pneus est également moindre. Comme je l’ai dit, être à sept dixièmes de seconde derrière, c’est une grande différence."

C’est Piastri qui a remporté sa troisième victoire consécutive en Grand Prix, avec désormais 16 points d’avance sur Norris, mais Norris a exprimé sa colère contre son ami Verstappen.

Des images embarquées montrent Norris faisant un doigt d’honneur au quadruple champion du monde après ce dernier duel acharné.

"C’est comme ça avec Max : on se crashe ou on ne dépasse pas," lançait le Britannique juste après l’arrivée. "Mais il gâche sa propre course. Il ne pilote pas très intelligemment."

Verstappen a cependant répliqué en insistant sur le fait qu’il était simplement résigné à terminer derrière ceux qui avaient un rythme nettement supérieur.

"Bien sûr, j’ai essayé quelques trucs avec ces McLaren parce que je n’ai rien à perdre. Un peu de fun, parce que je n’y vois pas grand-chose d’autre."

"Ils avaient des kilomètres d’avance, bien plus rapides que tous les autres sur une piste où la dégradation thermique est très élevée. Ils ont un avantage considérable. La différence de performance entre qualifications et course, c’est assez clair. Et en course, il n’est pas nécessaire d’aller à fond. Si vos pneus refroidissent, vous avez plus d’adhérence. C’est aussi simple que ça."

Il a ajouté qu’il n’était même pas intéressé par la réclamation - finalement infructueuse - de Red Bull contre un incident sous drapeau jaune impliquant George Russell, qui aurait pu propulser Verstappen à la troisième place.

"Peu importe que l’on termine troisième ou quatrième. Ce n’est pas pour ça que je suis là. À un moment, je me suis dit : ’Peu importe, je rentre bientôt chez moi (voir Kelly et Lily)’."

Quant aux reproches verbaux et au doigt d’honneur de Norris concernant son style et sa réputation persistante de « méchant », le pilote Red Bull a nié que cela l’affecte.

"Pourquoi ? Ca aussi c’est un problème ?"

"Comme je l’ai dit, je me défends avec les moyens du bord, comme tout autre pilote de Formule 1 devrait le faire. Peut-être que Lando ne l’a pas encore compris ou ne sait pas mettre tous les moyens en œuvre pour le faire."

"La dernière course [en Arabie saoudite], la course sprint, et celle-ci, on voit clairement ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Je pense que tout le monde s’y habitue. Pas lui."

"Je ne sais pas si les règles sont bonnes. Pour moi, il est toujours préférable de laisser les choses se faire naturellement, mais je respecte simplement le règlement. Je n’ai pas été pénalisé, donc tout est ok non ?"