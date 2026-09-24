GP d’Azerbaïdjan, EL1 : Russell en tête, Antonelli et Hadjar à l’arrêt

Eh non, vous ne rêvez pas, on se retrouve un jeudi matin pour les premiers essais d’un week-end ! Le Grand Prix d’Azerbaïdjan débute avec les EL1 ce jour, puisque la course aura lieu samedi, et que le week-end se tient sur trois jours. On avait vécu ça avec le GP d’Arabie saoudite début 2024, et pour les plus anciens fans, cela rappelle l’ancien format du GP de Moanco, avec les essais libres le jeudi, avant une pause le vendredi et le reste du week-end le samedi.

En tout cas, c’est bien le week-end de Bakou qui commence ce jeudi matin à 10h30, avec les premiers essais libres, et de nombreuses choses à comprendre et à analyser sur les voitures répondant à la nouvelle réglementation, sur un tracé où portions sinueuses se mêlent avec une ligne droite de 2,2 kilomètres.

McLaren F1 amène un énorme package d’évolutions ce week-end, avec de nouvelles entrées d’air de pontons réduites en largeur, et un ponton modifié en conséquence avec une forme bien plus suspendue, tandis que le capot moteur et la prise d’air en haut du cockpit ont été revus.

Le plancher, les ouïes de refroidissement et le diffuseur ont aussi changé sur la MCL40, tout comme les suspensions arrière et la géométrie du H-Wing à l’arrière. Alors que l’équipe parlait d’un petit package d’évolutions, on découvre presque une version B de la voiture.

Red Bull fait des changements sur sa RB22 avec un nouveau plancher, des pontons revus, ainsi que des rétroviseurs et un Halo légèrement changés. Racing Bulls apporte un nouvel aileron avant et une suspension revue en conséquence.

Williams a également un package largement revu avec un nouveau plancher, une partie arrière entièrement nouvelle, des écopes de freins avant modifiées et une suspension arrière totalement reprofilée.

Audi n’est pas en reste avec un package très largement changé également, avec espoir de progresser sur les circuits plus sinueux. Ainsi, l’aileron avant et le nez sont entièrement nouveaux, et les suspensions avant ont été reprofilées en conséquence.

Le plancher est également modifié, ainsi que le diffuseur et la carrosserie sur la partie centrale de la voiture. La suspension arrière et les écopes de freins arrière sont également nouvelles, tout comme l’aileron arrière.

Cadillac apporte quant à elle une nouvelle suspension avant et des écopes de freins revues pour ne plus subir de débuts d’incendies sur ses voitures. Le diffuseur des MAC-26 est également entièrement repensé.

Mercedes, Ferrari, Alpine, Haas et Aston Martin n’ont quant à elles pas déclaré d’évolutions sur leurs voitures pour ce week-end, alors que l’équipe qui mène le championnat prévoit un gros package la semaine prochaine à Sepang.

10h00 : Une des très bonnes nouvelles du week-end, c’est le retour d’Isack Hadjar dans le paddock, après trois courses manquées à la suite d’une blessure. Pour fêter ça, le Français arborera le design de casque qu’il devait initialement avoir à Zandvoort, et qui salue son premier podium en carrière obtenu aux Pays-Bas.

10h04 : Esteban Ocon serait bien sur le départ chez Haas, l’équipe ayant apparemment décidé de confier sa deuxième voiture à un débutant l’an prochain, le Brésilien soutenu par Ferrari, Rafael Camara.

10h09 : Les pilotes ont réagi hier à une autre nouvelle des derniers jours, celle d’un Sprint à Monaco en 2027, et l’idée n’est pas accueillie avec joie par certains d’entre eux.

10h15 : Un autre débat a été celui de la voiture de sécurité virtuelle, qui a enflammé les discussions depuis la défaite de Lando Norris à Madrid, piégé par le timing de la neutralisation. Là encore, les avis divergent parmi les acteurs principaux du sport.

10h21 : Et puisque la F1 semble avoir décidé de fâcher ses stars, Lewis Hamilton a également critiqué de manière sèche la décision de passer les Grands Prix à 290 kilomètres l’an prochain au lieu de 305 kms minimum, ce qu’il trouve totalement absurde.

10h25 : Hamilton n’exclut d’ailleurs pas de prendre une pénalité volontaire pour changer d’éléments moteur, afin de pouvoir ajouter à son pool un bloc propulseur bénéficiant des améliorations faites dans le cadre de l’ADUO2.

10h30 : C’est parti pour les EL1 du GP d’Azerbaïdjan !

10h34 : Oscar Piastri se plaint d’une "vibration incroyable" sur les freins, et son ingénieur lui confirme que les données le montrent aussi.

10h37 : Max Verstappen dit que sa voiture tire vers la droite, comme l’a noté Isack Hadjar quelques dizaines de secondes auparavant.

10h41 : Alex Albon est également inquiet de voir ses freins faire tirer sa voiture sur le côté. On peut s’interroger évidemment sur le rôle du vent, qui souffle fort aujourd’hui à Bakou.

10h44 : Max Verstappen est pour l’instant en tête en 1’46"512, une place qu’il occupe depuis les premières minutes des EL1, mais en ce début de séance, les chronos ne sont pas significatifs.

10h46 : Les pilotes roulent actuellement en pneus durs et mediums pour étudier le comportement des monoplaces et surtout de la recharge et le déploiement d’énergie dans la longue ligne droite.

10h47 : Carlos Sainz a eu un début d’incendie sur ses freins dans la voie des stands, sur les deux roues arrière. Le feu est sous contrôle.

10h48 : Andrea Kimi Antonelli améliore en 1’46"265, alors que Hadjar dit que son moteur est "cassé". Son ingénieur lui propose des solutions.

10h49 : George Russell s’empare de la troisième place derrière Antonelli et Verstappen, et devant les Ferrari.

10h52 : Hamilton améliore à son tour son chrono, il revient à un dixième d’Antonelli.

10h54 : Antonelli est à l’arrêt ! La Mercedes du leader du championnat semble avoir un problème de moteur et sa séance est terminée.

10h55 : Les commissaires mettent un coup d’extincteur sur tous les endroits où la fumée sort, y compris vers l’échappement, ce qui va compliquer le travail des mécaniciens.

10h56 : Du côté de Red Bull, Hadjar est de retour dans son hospitalité après avoir mis pied à terre, il semble donc que sa voiture ait bien un gros problème mécanique.

10h59 : Mercedes a failli perdre sa deuxième voiture, alors que Russell a fait une erreur et a failli percuter le mur. Et Verstappen a aussi fait une erreur !

11h03 : Verstappen a encore fait une erreur mais évite l’accident. Antonelli est toujours en tête mais son chrono va inévitablement être battu avant la fin de séance.

11h05 : Verstappen a chaussé des pneus tendres et améliore en 1’45"787, le meilleur temps jusqu’ici. Russell se place à une demi-seconde.

11h06 : Les pilotes Audi sont déjà en train de travailler l’aspiration pour les qualifications.

11h08 : La voiture de Hadjar est en train d’être démontée, ce qui confirme que son retour pour ces EL1 est très court. Piastri termine un tour en pneus tendres mais ne fait pas mieux que septième.

11h10 : McLaren s’étonne de ce rythme et rappelle son pilote au stand pour vérifier sa voiture. Norris est aussi au garage, et sa voiture est cachée par des panneaux.

11h11 : Russell a signé le meilleur temps en 1’45"387 avec une belle aspiration donnée par Fernando Alonso.

11h13 : Hamilton remonte au troisième rang en pneus mediums, et Leclerc fait mieux en prenant sa place, à 4 dixièmes de Russell et 4 dixièmes devant son équipier.

11h18 : McLaren n’a pas caché la voiture de Piastri, sur laquelle travaillent actuellement les mécaniciens. Avec un énorme package d’évolutions, l’équipe a du travail pour comprendre sa monoplace.

11h22 : Norris est de retour en piste.

11h25 : Pendant la séance, 4Ayao Komatsu, directeur de Haas, a été interrogé sur les déclarations d’Ocon, qui a dit qu’il était en recherche de baquet pour 2027, et sur ce qu’il recherche du probable remplaçant du Français : "Esteban est un agent libre depuis un moment même si on le considérait quand même. On recherche un pilote qui a de la vitesse, qui donne de bons retours, et qui travaille avec l’équipe pour qu’on aille tous dans la même direction." Le Japonais a ajouté que la décision arrivera rapidement : "Je pense que nous prendrons notre décision rapidement, disons avant la fin de ce mois, voire très prochainement."

Le Japonais sera en conférence de presse d’ici une heure, nul doute que nous en saurons plus. Mais ses propos ne laissent guère de doutes sur l’avenir du Français.

11h26 : Arvid Lindblad est à l’arrêt avant la zone du château, après une erreur qui l’a amené juste devant les barrières. Il repart après une marche arrière, alors que Nico Hülkenberg est à l’arrêt au virage 4.

11h28 : Piastri reprend la piste, alors que l’on apprend qu’Alonso embarque un nouveau moteur, et qu’il sera donc renvoyé en fond de grille par les pénalités ce samedi en course. C’est aussi le cas de Lance Stroll, qui avait déjà pris un nouveau moteur récemment.

11h29 : Ocon est à l’arrêt à la sortie des stands, un problème qui s’ajoute à la longue liste de soucis mécaniques ce jeudi matin.

11h30 : C’est la fin de la séance. Bortoleto remonte au huitième rang, et Lindblad au septième.

Russell termine donc en tête avec 4 dixièmes d’avance sur Verstappen, Leclerc et Hamilton. Antonelli est cinquième mais n’a pas roulé dans la majeure partie de la séance. Piastri est sixième après une amélioration de dernière minute, devant les Racing Bulls de Liam Lawson et Lindblad.

Ocon et Bortoleto complètent le top 10 devant Hülkenberg et les Williams, puis Norris, Bearman et les Alpine, qui entourent Sergio Pérez. Hadjar est 20e après avoir lui aussi été bloqué au garage durant la majeure partie de la séance, avec seulement huit tours au compteur.

En ce qui concerne Isack Hadjar, Laurent Mekies a confirmé en cette fin de séance que le souci n’était pas directement lié au moteur Red Bull Ford. Les réparations sont en cours.

Rendez-vous à 13h30 pour les Libres 2 en direct.