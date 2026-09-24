Hamilton envisage une pénalité moteur volontaire sur sa Ferrari

La gestion des groupes propulseurs et des pénalités sur la grille devient progressivement un enjeu stratégique à mesure que la saison avance, mais Lewis Hamilton estime pour l’instant pouvoir échapper à ce problème. Avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan, le pilote Ferrari a expliqué que son kilométrage réduit lors de la précédente manche à Madrid devrait lui permettre de poursuivre sans dépasser son allocation. Le septuple champion du monde n’exclut toutefois pas que Ferrari choisisse volontairement d’introduire un élément plus frais ultérieurement afin de bénéficier du gain de performance associé au moteur ADUO2.

La question des pénalités liées aux composants du groupe propulseur concerne plusieurs pilotes et équipes à ce stade de la saison. Kimi Antonelli en a notamment fait l’expérience lors du Grand Prix d’Italie, où il avait dû reculer sur la grille avant de réussir malgré tout à remporter la course.

Son équipier George Russell a également été interrogé à plusieurs reprises sur la question, notamment sur le circuit qui pourrait représenter le meilleur compromis s’il devait lui aussi accepter une pénalité au cours des prochaines manches.

Chez Ferrari, Hamilton ne pense cependant pas être contraint de suivre le même chemin dans l’immédiat.

Le Britannique estime notamment que le kilométrage qu’il n’a pas effectué lors de la précédente épreuve à Madrid devrait lui permettre de préserver davantage son allocation de composants.

"Pour le moment, je ne prévois pas d’avoir à subir une pénalité étant donné que, évidemment, nous n’avons pas effectué tout le kilométrage lors de la dernière course à Madrid. Sept tours... Donc je pense que nous devrions être en bonne position."

Cela ne signifie toutefois pas que Ferrari écarte définitivement la possibilité d’introduire un nouveau composant plus tard dans la saison.

Hamilton souligne en effet un élément important dans cette réflexion : un groupe propulseur neuf n’offre pas exactement le même niveau de performance qu’une unité ayant déjà accumulé plusieurs week-ends de course.

Ferrari devra donc mettre en balance le coût sportif d’une éventuelle pénalité sur la grille avec le bénéfice que pourrait apporter un moteur plus frais pendant les dernières manches du championnat.

La décision sera prise conjointement par Hamilton et son équipe au cours des prochaines semaines.

"Mais naturellement, avec les moteurs, entre le moment où ils sont neufs et celui où ils ont déjà disputé plusieurs courses, il existe une différence de performance, donc nous prendrons cette décision plus tard dans l’année. Je n’ai qu’un moteur avec la dernière évolution dans mon pool, en avoir un deuxième pourrait être bénéfique."

La situation de Charles Leclerc présente également plusieurs possibilités.

L’exemple d’Antonelli à Monza pourrait théoriquement encourager une équipe à accepter une pénalité sur un circuit où les dépassements restent possibles. Le pilote Mercedes avait en effet réussi une spectaculaire remontée depuis le fond de la grille jusqu’à la victoire.

Leclerc se montre cependant beaucoup plus prudent sur les chances de Ferrari de reproduire un tel scénario si une pénalité devenait nécessaire.

"Eh bien, Kimi est passé de la dernière à la première place, donc je veux dire... je ne sais pas si ce serait réaliste pour nous si nous devions prendre la pénalité."

"Pour le moment, oui, le moteur de Monza fait partie de notre réserve que nous pouvons utiliser. Je ne vais pas entrer trop dans les détails concernant le plan et le moteur que nous allons utiliser ou non, parce que cela reste quelque chose de stratégique pour nous et nous ne voulons pas le dévoiler. Mais il fait clairement de nouveau partie de la réserve de moteurs que nous pouvons utiliser, donc c’est une bonne chose."