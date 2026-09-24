Vasseur critiqué en Italie, un manque de leadership ’flagrant’ chez Ferrari selon Montezemolo

Luca di Montezemolo porte un regard particulièrement sévère sur la situation actuelle de Ferrari en Formule 1. L’ancien président de la Scuderia estime que le principal problème de l’équipe n’est désormais même plus son incapacité à remporter le titre mondial, mais le fait qu’elle ne parvienne plus à rester véritablement dans la lutte jusqu’au terme d’une saison. Selon l’Italien, qui a connu de l’intérieur l’ère triomphale de Michael Schumacher, Ferrari souffre aujourd’hui d’un manque "flagrant" de leadership, alors que la pression s’accentue de nouveau autour de Frédéric Vasseur.

Ferrari attend un titre mondial des pilotes depuis le sacre de Kimi Räikkönen en 2007. Une disette qui dure donc depuis près de deux décennies, malgré plusieurs périodes au cours desquelles la Scuderia a semblé en mesure de retrouver le sommet.

Pour Montezemolo, le problème a cependant pris une autre dimension. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS, l’ancien président de Ferrari explique que ce n’est plus simplement l’absence de titres qui lui pose problème, mais l’écart qui sépare désormais l’équipe de la lutte pour le championnat du monde.

"Ce que j’ai le plus de mal à accepter, en tant que supporter de Ferrari, c’est qu’ils ne sont plus là, même pas proches."

"Ils doivent réfléchir aux raisons de cette situation. Les pilotes ne sont pas en mesure d’arriver à la dernière course avec une chance de gagner."

"Cela me rend triste."

Montezemolo connaît particulièrement bien les exigences nécessaires pour installer durablement Ferrari au sommet de la Formule 1. Désormais âgé de 79 ans, il était à la tête de l’entreprise lors de la période exceptionnelle construite autour de Michael Schumacher, Jean Todt et de la structure technique qui a permis à la Scuderia de dominer le début des années 2000.

Et c’est précisément dans l’organisation actuelle qu’il identifie l’une des principales différences avec les grandes périodes de l’histoire de Ferrari.

Selon Montezemolo, le succès en Formule 1 exige à la fois une organisation sans faille et une personnalité suffisamment forte pour la diriger.

L’ancien président prend pour références Enzo Ferrari, mais également Jean Todt, qui avait progressivement imposé son autorité à Maranello avant de construire l’équipe qui allait dominer la discipline avec Schumacher.

"En F1, vous avez besoin d’une organisation parfaite et d’un leader fort."

"Enzo Ferrari était le plus grand de tous les temps, mais lorsque j’étais là à ses côtés, Jean Todt était en train d’émerger."

"Aujourd’hui, en regardant les choses de l’extérieur, je pense qu’il y a un manque de leadership. C’est flagrant."

Une déclaration particulièrement sensible dans le contexte actuel de Ferrari.

Les performances de la Scuderia ont en effet replacé Frédéric Vasseur au centre des spéculations en Italie. La position du Français fait une nouvelle fois l’objet de nombreuses discussions après le difficile Grand Prix d’Italie de Ferrari à Monza.

Le journaliste italien Giorgio Terruzzi a récemment affirmé dans son podcast qu’un surnom circulerait désormais à l’intérieur même de Maranello pour désigner Vasseur : "Napoléon".

Selon Terruzzi, certains employés de Ferrari considéreraient le style de management du Français comme arrogant ou dédaigneux, ce qui alimenterait les interrogations autour de son autorité et de son fonctionnement à la tête de l’équipe.

Dans le même temps, le nom de Christian Horner a de nouveau émergé parmi les hypothèses évoquées pour l’avenir de la direction de Ferrari. L’ancien dirigeant de Red Bull est régulièrement associé à différents projets depuis son départ de l’équipe de Milton Keynes et son nom est désormais à nouveau cité comme une alternative théorique à Vasseur.

Aucune décision de ce type n’a toutefois été annoncée par Ferrari.

Les spéculations ne concernent d’ailleurs pas uniquement le poste de directeur d’équipe. Lewis Hamilton a récemment dû démentir publiquement des informations provenant de la presse italienne selon lesquelles il exigerait des changements de personnel au sein de la Scuderia.

Charles Leclerc a lui aussi réagi au climat entourant l’équipe. Présent à Bakou pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, le Monégasque estime que les problèmes rencontrés par Ferrari font systématiquement l’objet d’une attention disproportionnée.

"J’ai le sentiment que lorsqu’il s’agit des voitures rouges, on en parle trop et on analyse trop les choses, et ce n’est pas vraiment juste."

Cette remarque intervient donc au moment où la pression extérieure sur Ferrari s’intensifie à nouveau, avec les interrogations autour de Vasseur, les rumeurs concernant Horner et désormais les critiques publiques particulièrement directes de Montezemolo.