Russell : Je me suis dit ’je m’en fiche’ quand j’ai coupé la chicane

George Russell ne regrette pas d’avoir volontairement coupé un virage pour dépasser Alex Albon lors du Grand Prix de F1 de Monaco.

Russell est resté coincé derrière Albon pendant plusieurs tours, le pilote thaïlandais ayant lâché prise pour aider son coéquipier chez Williams, Carlos Sainz, à avoir un arrêt gratuit.

Les dépassements étant quasiment impossibles dans les rues de Monaco, Russell a pris les choses en main et a volontairement coupé la chicane pour dépasser Albon. Point crucial, cela lui a permis de prendre de l’air et de creuser l’écart sur Albon lors de son arrêt au stand.

Cependant, Russell a écopé d’une lourde pénalité d’un passage obligatoire par la voie des stands, alors que les commissaires infligent habituellement 10 secondes.

"J’ai été un peu surpris par l’ampleur de la pénalité, mais pour être honnête, je m’en fiche vraiment."

"C’est Monaco. C’est comme ça que ça se joue. On l’avait planifié avec Kimi et moi le matin de la course mais cela a été exclu. On ne s’attendait pas à ce que Williams fasse la même chose et l’exécute, ni à ce que Racing Bulls fasse la même chose, et finalement c’est la seule façon de marquer des points décents à Monaco."

"On était condamnés si on ne passait pas. À un moment, je me suis dit ’tant pis, je m’en fiche’, car je n’étais pas dans les points. Je n’allais pas finir nulle part et je voulais juste profiter du pilotage à Monaco. On a tout perdu samedi à cause de la panne. Je n’ai pas eu cette chance en qualifications."

"J’ai fait 25 tours à fond à Monaco et le plus ironique, c’est que même avec le drive-through, j’ai fini mieux que je ne l’aurais fait sans. Je serais resté coincé derrière Alex, puis je me serais arrêté derrière Tsunoda et Hülkenberg. Un système un peu bancal."

La FIA a souligné que la pénalité était plus sévère que d’habitude en raison du dépassement délibéré de Russell.

"Le message radio où il a annoncé qu’il prendrait la pénalité indiquait clairement que le dépassement était délibéré, car il se sentait gêné par la conduite erratique d’Albon."

"Anticipant que de telles situations pourraient se produire lors de ce Grand Prix de Monaco, toutes les équipes ont été informées avant la course par le directeur de course (à la demande des commissaires) que les commissaires examineraient attentivement toute sortie de piste délibérée au virage 10 pour dépasser une voiture ou un train de voitures lentes. Cette communication indiquait également clairement que la pénalité de 10 secondes prévue par la directive pourrait être insuffisante pour cette infraction délibérée et que la pénalité appliquée pourrait être supérieure à 10 secondes."

"Nous avons donc estimé que l’infraction délibérée de Russell justifiait une pénalité de passage au stand, et nous l’avons donc imposée."

Albon salue la pénalité et se moque de Russell

Interrogé sur le caractère juste de la pénalité de son rival, Alex Albon a déclaré : "Oui, car si cela n’est pas fait, le chaos s’annonce."

"C’était une bonne chose qu’ils aient rendu la sanction plus sévère, car cela aurait ouvert d’énormes brèches à l’avenir si nous commencions à ne pas la sanctionner, donc je pense que c’était correct."

Quant à savoir s’il était impressionné par l’audace de Russell pour tenter une telle manœuvre, Albon a ajouté : "George est insolent. Quand on est en voiture avec lui sur la route, il fait des manœuvres insolentes, et il l’a fait aussi sur le circuit. Je savais exactement ce qu’il faisait, et c’était un peu trop évident pour s’en tirer. Mais je salue son effort. Il devait faire quelque chose pour marquer des points. Il nous a inquiétés pendant quelques tours avant l’application du drive-through."