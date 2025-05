Leclerc : J’ai cru jusqu’au bout que je pourrais dépasser Norris

Le verre à moitié vide ou plein ? En Principauté, Charles Leclerc avait dans le viseur l’aileron arrière de Lando Norris pendant une majorité du Grand Prix… mais à Monaco, il est difficile voire impossible de dépasser.

Le Monégasque termine donc 2e de son Grand Prix national : une déception ou tout de même une satisfaction, puisqu’il égale son meilleur résultat de l’année ?

« Je ne sais pas. Je ne suis jamais vraiment content d’une deuxième place. Ensuite, si vous prenez du recul et que vous regardez notre saison, je pense que c’est un résultat très positif pour toute l’équipe » relativise le pilote Ferrari après la course.

« Surtout en venant ici, nous avions de très faibles attentes, simplement parce que notre performance à basse vitesse a été très mauvaise toute la saison. »

« Cependant, Monaco, c’est une piste très spécifique car il y a beaucoup de bosses, beaucoup de passage sur les vibreurs, et je pense que notre voiture est plutôt bonne là-dessus. Cela nous a aidés à réduire l’écart. »

« Donc, oui, je pense que nous avons fait un très bon travail, et 18 points plus les 10 de Lewis sont des points très précieux pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. Sur ce point, je pense que nous devrions être fiers. »

« Suis-je aux anges pour une deuxième place ? Pas vraiment, mais ce fut un week-end très positif de toute façon. »

Charles Leclerc a klaxonné derrière Lando Norris durant le dernier tiers de l’épreuve, mais n’a jamais eu vraiment d’opportunité pour dépasser. Monaco, c’est Monaco, un point c’est tout…

« C’est très difficile. Quand Max était devant à la fin, j’y ai vraiment cru jusqu’au bout. J’y ai pensé toute la nuit, aux deux ou trois endroits où je pouvais tenter quelque chose sur Lando, et j’étais prêt à prendre tous les risques possibles pour essayer d’obtenir cette victoire. »

« Mais, malheureusement, ces opportunités ne se sont jamais présentées. Ou du moins, j’ai eu peut-être deux ou trois tours où je me disais : "OK, peut-être que j’y vais", mais Lando l’a tout de suite vu et a très bien défendu. »

« Donc, fondamentalement, je n’ai pas vraiment pu aller tenter quelque chose. Au final, il n’y a pas eu d’opportunités pour moi. »

Où Charles Leclerc pensait-il dépasser durant la course ?

« Je pense qu’il y a eu peut-être deux tours où j’y ai pensé à la Rascasse, qui était l’endroit où j’essayais, et peut-être un au Fairmont (l’épingle). Mais c’était très optimiste, peut-être. »

Où Ferrari doit encore progresser ?

Il y a donc eu tout de même du positif pour Ferrari, qui pourrait faire un nouveau pas en avant lors du prochain Grand Prix, grâce aux évolutions.

Où cette monoplace rouge doit progresser en priorité, selon Charles Leclerc ?

« De loin, les virages à basse vitesse. Je pense que c’est de loin notre plus grande faiblesse. C’est pourquoi aussi je suis venu à Monaco en étant très pessimiste en disant que je pensais qu’un top 10 serait déjà un défi. »

« Notre performance à basse vitesse est très médiocre. Je pense que sur une piste comme celle-ci, avec autant de bosses et de vibreurs, notre voiture se comporte en fait très bien. »

« Cela nous aide, mais malheureusement, cela ne nous aidera que sur une piste aussi extrême qu’ici. Donc oui, nous devons travailler sur notre performance à basse vitesse. »