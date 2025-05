Les processions à Monaco, ça suffit : Horner veut revoir le tracé

La nouvelle règle des deux arrêts aux stands n’a pas changé grand-chose, fondamentalement, au Grand Prix de Monaco. Elle a même tendu à exacerber des stratégies d’équipe pour ralentir des monoplaces, ainsi que l’ont fait Williams F1 ou Liam Lawson pour Racing Bulls… Alexander Albon et Carlos Sainz se sont même excusés devant les fans d’avoir dû jouer à ce jeu de la tortue !

Aucun dépassement d’importance n’a été effectué pendant la course de 78 tours à Monaco, concentrant de nouveau les critiques sur l’épreuve.

Christian Horner a tiré parmi les premiers après l’arrivée : le patron de Milton Keynes estime que le circuit du Rocher doit se remettre en question… ou disparaître du calendrier ?

« Je ne pense pas avoir vu un seul dépassement pendant la course », a dit Horner.

Que changerait-il au tracé ?

« Donc, il faudrait essayer de créer un peu plus de zones de freinage, soit à la sortie du tunnel, soit au virage 1, s’il y avait un moyen de créer une zone de freinage plus longue quelque part, nous devrions vraiment l’étudier. »

« Les voitures sont si grandes maintenant que vous n’avez tout simplement aucune chance de vous mettre à côté l’un de l’autre. »

« Je pense que tout doit évoluer avec son temps, en fin de compte », a poursuivi Honer.

Quitte à toucher au tracé le plus emblématique du calendrier ?

« C’est un circuit emblématique et historique mais, si vous regardez comment Monaco a changé, la quantité de terrain qu’ils ont gagné sur la mer au cours des 72 éditions ici, je ne pense pas qu’il faudrait faire grand-chose. »

« Il faut juste une zone où l’on peut dépasser, et tout le monde sait qu’en venant ici, la course était quasiment jouée samedi. Nous avons introduit une autre dynamique avec l’arrêt au stand qui, finalement, pour le top 10, à part l’abandon d’Alonso, personne n’a vraiment changé de position. »

Avec la révolution réglementaire de 2026, les F1 de l’an prochain devraient être un peu plus petites… Mais pour Christian Horner, il faudrait « des karts » pour changer vraiment la donne !

« Je pense que ces voitures sont tout simplement trop grandes pour ce circuit, on peut à peine les mettre côte à côte, c’est Monaco. Nous le savons, nous voulons tous être ici, nous sommes ici parce que c’est Monaco et le prestige et le cachet qui vont avec, mais tout doit évoluer avec son temps à un moment donné. »

« Les commissaires sont fantastiques ici, ils organisent un grand événement. Ce serait juste vraiment cool d’avoir au moins une zone où il y aurait une chance de dépasser, car même en Formule 2 et dans les courses de support, c’est très similaire. »

Horner pense que la règle des deux arrêts représente un progrès

Quant à la règle des deux arrêts aux stands, Christian Horner ne veut pas la mettre à la poubelle après un seul essai. Comme Oscar Piastri ou Charles Leclerc, il estime que ce n’était pas plus mal qu’avant… voire un peu mieux.

« Je dirais que c’était une amélioration », a dit Horner.

« C’était stratégiquement plus intéressant, il y avait plus d’aléas, certainement mieux que l’année dernière où c’était juste une procession. »

« Le problème fondamental est que vous ne pouvez pas dépasser ici et que vous pouvez rouler trois à quatre secondes moins vite que le rythme. C’est donc le problème fondamental. C’est spécifique au circuit, nous le savons, il est au calendrier depuis 72 ans. »

Max Verstappen a lui tenté de jouer avec cette règle, en ralentissant en fin d’épreuve, dans l’espoir qu’un drapeau rouge lui donnerait un deuxième arrêt gratuit et la victoire…

« Nous avons un peu joué aux dés », a ajouté Horner.

« Partant en pneus durs, notre tactique a toujours été d’aller loin, la principale opportunité se présentant derrière les voitures de sécurité ou un drapeau rouge, ce qui peut parfois être le cas ici. »

« Donc Max a mené une grande partie de la course, mais c’était l’un de ces Monaco où tout le monde s’est à peu près bien comporté. Donc oui, au premier arrêt, nous nous sommes bien rapprochés d’Oscar [Piastri] à un moment. »

« Il a eu une petite alerte lors de son deuxième tour après son arrêt au stand, mais nous aurions été au mieux à ses côtés, donc nous avons décidé de continuer. »

« L’avantage aurait été s’il y avait eu une voiture de sécurité ou un drapeau rouge, Max aurait mené, puis encore une fois il avait le pneu medium, il est allé très loin, s’est arrêté au dernier tour, et encore une fois vous attendez juste une voiture de sécurité ou une VSC et un drapeau rouge. »

« Pour Yuki, nous avons fait l’inverse et nous nous sommes arrêtés dès le premier tour. Initialement, il semblait qu’il en tirerait un avantage significatif, mais ensuite tout le monde a commencé à rouler extrêmement lentement alors qu’ils commençaient à jouer avec les tactiques. »

« Il était fondamentalement sur le même train de pneus pendant toute la course et a réalisé son meilleur tour à la fin quand il a finalement eu du trafic clair ; il était juste coincé dans une file toute la course. Difficile pour lui. »