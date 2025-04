Russell : Il n’est pas toujours facile d’avoir des toilettes libres avant l’hymne

Il n’est pas facile du tout pour un pilote de Formule 1 d’être à l’heure pour toutes les obligations sur la grille de départ, et notamment celle de la présence obligatoire pour l’hymne national du pays qui organise le Grand Prix.

Carlos Sainz s’est fait avoir pour 5 secondes au Japon et en a lourdement payé les conséquences. L’Espagnol s’est d’ailleurs permis de critiquer la FIA pour une amende stupide lors de la conférence de presse hier.

Sainz, un des deux directeurs du GPDA, a été défendu par l’autre pilote de l’Association des pilotes, George Russell.

Le pilote Mercedes F1 a expliqué la pression qui existe sur un pilote lors des 45 minutes précédant un départ.

"Je dois être honnête ; je comprends parfaitement que nous ayons le devoir d’être présents pour l’hymne national, mais ce n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire."

"On court souvent aux toilettes, et parfois, il n’y en a tout simplement pas de libres entre le moment où l’on sort de la voiture et l’hymne national, et celui où l’on se fait arrêter par des journalistes sur la grille ou qui demandent une brève interview."

"Donc, ce n’est pas comme si on avait une seule mission. On essaie de saisir notre moment pour le Grand Prix, et être là à ce moment précis n’est pas toujours évident."

"J’apprécie le moment de l’hymne du point de vue de la F1, car c’est un moment très important de la course, mais aussi du point de vue d’un pilote, il y a des problèmes logistiques complexes et réels, qui font qu’on attend parfois littéralement d’entrer dans les toilettes."

Après avoir plaisanté en disant que c’était un « caca assez coûteux pour Carlos », Russell a ajouté à propos de l’amende de Sainz : "Écoutez, on en parle de temps en temps depuis six mois maintenant. Honnêtement, je ne veux même plus y consacrer de temps."

"De mon point de vue personnel, car nous avons plus ou moins tout dit ces derniers mois, cela n’a malheureusement eu que peu, voire aucun impact. Tous les pilotes ont une confiance absolue en Stefano Domenicali et en la F1."

"Nous savons qu’ils travaillent en collaboration avec les équipes et il est dans notre intérêt à tous de tirer profit de tout cela et de favoriser la stabilité et la collaboration."

"À l’avenir, nous souhaitons simplement collaborer. Cela n’a aucun sens de se battre sur ces sujets."